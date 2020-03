Porno gratis durante la cuarentena: Pornhub España abre sus vídeos a todos

Esta semana España cerraba sus fronteras para contener el coronavirus. Se le suma la cuarentena, el confinamiento al que estamos sometidos los españoles que durará más de 15 días. Ya vimos cómo marcas se solidarizaban con Italia otorgando productos gratis. Un ejemplo curioso fue Pornhub, que regalaba 'Premium' a todos sus ciudadanos.

La empresa pornográfica vuelve a hacerlo, esta vez con España. Muchos se decepcionaron cuando vieron que la jugosa oferta de porno gratis se quedaba en Italia, pero viendo que nuestro país está sufriendo también los efectos del coronavirus, Pornhub ha decidido trasladar su solidaridad al pueblo español.

Exacto: tendremos acceso a todos los vídeos porno de Pornhub, incluso los de pago. El modelo 'Free Pornhub Premium' estará disponible para este mes totalmente gratis, y los beneficios de su servicio de cams irán destinados a afrontar la emergencia.

Porno gratis por la cuarentena

Anuncio de Pornhub en España.

Una vez nos metemos al sitio pornográfico, un banner nos explica qué ocurre. "En vista de la expansión de las cuarentenas, estamos extendiendo el acceso gratuito a Free Pornhub Premium para este mes para nuestros amigos en España, y así ayudar a pasar el tiempo y mantenernos entretenidos.

Además, Pornhub destinará las ventas de este mes de Modelhub para ayudar al país a afrontar la emergencia. Las ganancias de las modelos permanecerán intactas, ya que esta donación llega directamente de las arcas de Pornhub".

Las ventas de este mes de ModelHub seguirán el mismo destino que en el caso italiano: todos los ingresos que reciban irán directos a la lucha contra el coronavirus. Este acceso a Premium gratuito durará un mes para todos aquellos usuarios que accedan a Pornhub desde una IP española.

Sin tarjeta de crédito

Tendremos que registrarnos pero no tendremos que poner ninguna tarjeta de crédito y no pagaremos una vez se nos acabe el Premium. Dada que la cuarentena podría durar más, es posible que Pornhub extienda este acceso a más de un mes, pero no es algo seguro; la situación del coronavirus es extremadamente cambiante, por lo que es imposible asegurar nada en estos momentos.

Para acceder a Pornhub Premium sin ningún tipo de coste, tendremos que ir a la página, pinchar sobre el banner de Premium gratis, registrarnos con un usuario, correo y contraseña y ya está. Desde ese momento, tendremos acceso a todos los vídeos de la plataforma, incluidos los de la sección "premium", que suelen contar con una serie de ventajas. Si queréis ir directos a esa oferta, tendrís que seguir este enlace y registraros.