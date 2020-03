Porno gratis por el coronavirus: Pornhub abre todo su contenido en Italia

La cuarentena tiene otros efectos adversos además del teletrabajo o las preocupaciones acerca del coronavirus. Está el aburrimiento. Nos obliga a quedarnos en casa mucho tiempo, y eso provoca que, bueno, queramos tomar medidas para entretenernos. Sobre todo cuando ya hemos ido al supermercado a ataviarnos de víveres, lo cuál hoy en día es cuanto menos una aventura.

El servicio de porno Pornhub lo sabe y ha querido hacer lo que mejor sabe hacer: ofrecer sus servicios. Porque sí, Pornhub recuerda que la autosatisfacción puede ser una gran amiga en tiempos de absoluto tedio al quedarnos en casa (incluso más que el pensar en adquirir víveres para soportarla). Por ello, se ha solidarizado con Italia y ha anunciado que regalará el acceso a sus vídeos premium a los ciudadanos italianos.

Esto significa que todo el contenido de Pornhub será accesible para los italianos, sin necesidad de introducir sus cuentas bancarias ni de poner un solo euro. En definitiva, Pornhub regalará a Italia porno gratis. Pero únicamente para Italia.

Italia tendrá porno gratis con Pornhub

El anuncio se produce en un momento en el que Italia se ha convertido en uno de los países más afectados por el coronavirus en Eurpa. La medida, según apunta el sitio web, ayudará a los ciudadanos a "tener compañía durante esta larga semana en casa". Recordemos que el ejecutivo italiano ha ordenado el cierre de todos los establecimientos italianos durante un tiempo preventivo para evitar la propagación del coronavirus.

Por si lo estabas pensando, no: no podrás acceder a esta "oferta" si no accedes al sitio web desde una IP italiana. Su plataforma de porno amateur, Modelhub, también se une a la causa anunciando que donará todos sus beneficios en la lucha contra el coronavirus.

No es la única web del estilo que se ha sumado a la donación de porno gratis. Xhamster también ha anunciado que todo su contenido de pago estará disponible para los italianos, aunque únicamente en la región de Lombardía. Como hemos dicho antes, no se puede acceder a este contenido si no estás en una IP italiana.

Si estás pensando en cómo aprovecharte de estas ventajas, siempre puedes usar una VPN para intentar engañar al sitio, aunque difícilmente será posible. Desde luego es una ayuda más que peculiar, que desde luego agradara a muchos de los afectados. Pornhub, además, asegura que no se cobrará ningún tipo de coste a los usuarios una vez acabe la crisis y la oferta deje de estar disponible, ya que no se necesitan nuestros datos bancarios para funcionar.