BMW va a por el Tesla Model 3: su eléctrico tiene 580 caballos y más autonomía

Tesla es la referencia si hablamos de coches eléctricos, así que no es de extrañar que todas las marcas estén preparando sus propias alternativas a sus modelos. Es algo que ya hemos visto con Porsche, que lanzó el Taycan específicamente para atraer a potenciales compradores del Model S.

Tesla tendrá que reaccionar, porque ya no se trata sólo de coches de producción limitada de marcas desconocidas; algunos de los nombres más fácilmente identificables del mercado ya tienen lanzamientos importantes en la recámara.

BMW es otra marca alemana que está lista para luchar contra Tesla. Según ha filtrado Roadshow, BMW estaría preparando un lanzamiento que apuntaría directamente al Model 3, pero con el nombre y el pedigrí asociado con la marca.

El BMW que se enfrentará al Tesla Model 3

El nuevo modelo sería el BMW i4 EV, un cinco puertas eléctrico, más pequeño y práctico que una berlina como el Model S; por lo tanto, sería más parecido en tamaño y aspecto al Model 3.

Podemos hacernos una idea de cómo sería este BMW i4, gracias al BMW i Vision Dynamics, un concept car presentado en 2017 que adelantó las líneas de diseño y la tecnología de futuro del fabricante.

BMW i Vision Dynamics

Ese modelo se parece mucho al Model 3 al ser un cinco puertas; y el nuevo i4 sería muy parecido, aunque los detalles de diseño más futuristas probablemente no acaben en el producto final. De hecho, BMW no lo define como un cinco puertas, sino como un "cuatro puertas coupé"; y es que a las marcas no les gusta nada más que poner el adjetivo "coupé" a todo.

Lo llamativo es que BMW no quiere depender sólo de su nombre, y prepara un coche con unas características impactantes. La deportividad estará fuera de toda duda con un motor eléctrico de 390 kW, el equivalente a unos 530 caballos; gracias a esto la aceleración de 0 a 100 km/h se completará en 4 segundos. La velocidad máxima estará limitada a 190 km/h.

Para las baterías, BMW optará por la llamada "quinta generación", más pequeñas y densas que las anteriores generaciones usadas en sus eléctricos e híbridos actuales como el i3 o el i8. También son más resistentes y pueden integrarse mejor en la estructura del coche, lo que las hace más seguras en caso de choque.

Esto facilitará la instalación de las baterías en el suelo del coche, aprovechando mejor el espacio disponible. BMW confía en que esto le permita alcanzar una autonomía de unos 600 kilómetros en ciclo WLTP; por lo que podría vencer a los Model 3 en ese aspecto. Además, será compatible con carga rápida de 15 kW, permitiendo recuperar el 80% de carga en sólo 35 minutos.

El nuevo BMW i4 será sólo uno de los 25 coches eléctricos que BMW planea para los próximos años. Antes llegará un SUV, el iX3: la producción del i4 se planea para el 2021, pero antes tendrá que ser presentado en sociedad.