La policía no pudo encontrar a este niño perdido, pero un dron con cámara térmica sí

Hace muy poco os contábamos la historia de una mujer que evitó sufrir una agresión sexual gracias a su Apple Watch. Este demostró la importancia de la tecnología en nuestras vidas y su influencia en algunos de estos terribles casos. Otro ejemplo reciente es el del fotógrafo Steve Fines, que ayudó a la policía a encontrar a un niño perdido con un drone equipado con una cámara térmica.

Un joven chico de 6 años llamado Ethan desapareció la semana pasada en una noche de frío extremo en el condado de Sherburne, Minnesota. Un grupo de 600 voluntarios se prestaron a buscar al joven y a su perro, y las condiciones gélidas dificultaban enormemente la tarea.

No fue hasta que Fines echó mano de su drone DJI m210RTK v2 equipado con una cámara térmica dual XT2 que ayudó al encuentro del joven vivo. Este aparato fue clave para el encuentro del niño, el cuál ha sido salvado afortunadamente.

El fotógrafo Steve Fines usa este drone para fines comerciales, por lo que estaba equipado con entre 10 y 12 juegos de baterías cargadas y listas para usar. El propio Fines explica que no pudo volar el drone hasta que el helicóptero de la policía se fuera. "Fui al centro de comando y me presenté. Me pidieron que no volara hasta que el helicóptero de la policía estatal abandonara el área, lo que sucedió alrededor de las 10:30 p.m".

Fines explica que una vez que la policía le dio permiso para volar el dron, comenzó "a volar rápidamente y fui usando na ruta de vuelo programada que pude cubrir mucho terreno de manera eficiente. Después de varios falsos positivos (nutrias, venados, osos) a la 1:40 de la mañana, vi al niño de seis años y su perro. A las 1:50 am, un equipo de rescate en tierra llegó a su ubicación y los vi recogerlo en el monitor térmico".

Mapa de rescate. DPreview

Aunque la prensa local (e internacional) le ha dado casi todo el crédito a Fines por la salvación del niño, el fotógrafo ha enfatizado en que no ha estado solo. Según el mismo Fines, él sabía en qué dirección buscar "porque los voluntarios en el terreno habían encontrado una huella que me señalaba en la dirección correcta. Sabía qué áreas ya habían sido registradas debido a la excelente coordinación del Sheriff del Condado de Sherburne. Tenía otros voluntarios que manejaban radios para coordinar grupos de búsqueda en tierra: las personas que se movían a través de terrenos muy difíciles para encontrarlo. Había 600 de nosotros que encontramos a Ethan esa noche".

Fines ha estado frecuentando sus redes sociales para dar las gracias a los esfuerzos del Sheriff del Condado junto a los cientos de voluntarios que colaboraron en la búsqueda. También aprovechó para dejar claro que los operarios de drones se deben coordinar con los equipos de búsqueda y nunca interferir en el trabajo de estos responsables.

Dejó claro que siempre se ha de dejar el paso a los helicópteros de las autoridades y que los drones nunca deben dificultar con estos operativos de emergencia. De hecho, es ilegal; interferir en operaciones de rescate puede acarrear multas de hasta 20.000 dólares. Otra prueba más de que la tecnología puede salvar vidas, más allá del marketing que los fabricantes puedan hacer alrededor de estos asuntos.

Via | DPReview.