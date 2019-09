Prueba más de 200 distros de Linux sin instalar nada

Windows es, en lo que a ordenadores se refiere, el sistema operativo más utilizado del mundo. Sin embargo, cabe recordar que eso no quiere decir que sea superior a otros, Linux es un gran ejemplo de ello.

Este sistema operativo cuenta con muchas ventajas de las que no puede presumir Windows, quizás la libertad y la seguridad sean las más importantes. Por esa razón, muchos amantes de la informática utilizan o prueban Linux.

Si, precisamente, eres uno de esos enamorados de Linux,¡estás de suerte! En este artículo venimos a mostrarte cómo probar más de 200 distros del sistema operativo sin ni siquiera instalar nada, te bastará con utilizar un navegador web. ¡Te explicamos cómo!

Más de 200 distros de Linux sin instalaciones

La web en cuestión permite a los usuarios probar hasta 236 distros de Linux y 772 versiones diferentes en el momento de redactar este artículo. Lo mejor de todo es que es un sitio web muy sencillo e intuitivo, no hace falta ser ningún experto en informática para probar las distros.

Basta con entrar en DistroTest y veréis una larga lista de distros ordenadas alfabéticamente. Solo tendréis que pinchar en la distro que queráis y después darle a "start" en cualquiera de sus versiones. ¡Y ya estaréis probando una de las distribuciones de Linux sin instalar nada!

Esta web es una verdadera genialidad que emplea QEMU para emular las distros. Sin duda, multitud de usuarios agradecerán el ahorro de tiempo que supone evitar la búsqueda e instalación directamente en nuestro PC. Eso sí, como os explicamos a continuación, hay algunas limitaciones.

Con varias pegas

Según los creadores del sitio, los usuarios no tienen restricciones a la hora de usar las distros, ya que podrán instalar o desinstalar software, probar programas instalados y más.

Sin embargo, no todo es tan bonito como lo ponen. En primer lugar, las distros no tienen conexión a Internet. En segunda instancia, dichas versiones no nos permitirán instalar gran cosa, puesto que solo nos dejan 1 GB de espacio para ello.

Y, por último y no menos importante, cabe destacar que las sesiones de las distros solo durarán 30 minutos, después se cerrarán y perderemos todo lo que hemos hecho, ya que no podremos guardar los cambios, aunque es cierto que podemos extender la prueba 15 minutos más si así lo deseamos.

Como es lógico, la experiencia no ofrece las mismas oportunidades que tenemos tras instalar una distro de Linux en nuestro PC, pero, al menos es una alternativa cómoda y rápida para probar diferentes versiones directamente desde el navegador.

Prueba más de 200 distros aquí