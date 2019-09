Apple TV+: fecha de lanzamiento, precio oficial y catálogo

Las plataformas de contenido en streaming cada vez cuentan con más adeptos. Éstas triunfan entre el público joven, lo que podría indicar que durante los próximos años van a ser aún más exitosas. Pese a todas las que hay, Netflix y HBO son las grandes dominadoras del mercado.

No obstante, eso no quiere decir que las grandes compañías vayan a rendirse, todas quieren hacerse con un trozo del pastel. Una de ellas es Apple, que hace unos meses presentaba Apple TV+, una nueva plataforma de streaming.

Pese al anuncio de la firma de Cupertino, aún no contábamos con datos oficiales sobre su precio o su catálogo de series y películas. Aspectos sobre los que sí han arrojado luz durante la celebración de la Keynote de este martes. ¡Os contamos todo!

Fecha de lanzamiento

Cabe recordar que Apple estuvo a punto de comprar Disney para crear su propio servicio de streaming. Teniendo en cuenta que la compra no se hizo efectiva, en la compañía de la manzana saben que Disney+ será su rival más temible.

En base a eso, Apple ha realizado una jugada maestra, ya que acaban de anunciar que Apple TV+ saldrá al público el próximo día 1 de noviembre. Pensamos que es una jugada inteligente porque Disney+ se lanzará después, el 12 de noviembre, quedando así en un segundo plano tras el estreno de Apple TV+.

¿Cuánto costará?

Hace unas semanas conocíamos el precio que, en teoría, tendría Apple TV+. No obstante, no dejaban de ser elucubraciones, ya que Apple no había hecho oficial ningún precio, cosa que acaba de hacer.

El servicio costará en los Estados Unidos 4,99 dólares al mes, aunque aún desconocemos el precio para España. Aquellos que, desde hoy, compren un iPhone, un Mac o Apple TV recibirán un año de suscripción gratis a Apple TV+.

¿Qué podremos ver?

Respecto a su catálogo, la firma ya aseguró que ofrecerían contenido exclusivo, tal y como ocurre con plataformas como Netflix o HBO. En este caso, contarán con estrellas como Steven Spielberg, Evan Baxter, Jennifer Aniston o Jason Momoa. Entre su oferta nos encontraremos con series, películas, contenido infantil, documentales y programas en varios rangos de edades.

En lo referente a series originales, Apple TV+ emitirá The Morning Show, For All Mankind, Dickinson y See. Esta última está protagonizada por Jason Momoa en una trama que se centra en un pequeño que nace con poderes mágicos y por el que todos lucharán. También contenidos como Ghost Writer, Hala, Snoopy in Space, Truth, Elephant y Servant. Cada mes, Apple lanzará nuevos contenidos originales.

Apple TV+ estará disponible a partir del 1 de noviembre en más de 100 países de todo el mundo para iPhone, iPad, MacBook, Apple TV y algunos televisores inteligentes de Samsung, otros televisores serán compatibles más adelante.

En artículos anteriores ya recopilamos las características principales del nuevo servicio de Apple, así que nos limitamos a recordar que la plataforma de streaming podrá reproducir contenido en 4K y nos permitirá disfrutar de contenidos offline previa descarga tal y como ocurre en otras plataformas similares. ¿Ganará Apple la guerra a Disney?