iPhone 11, Apple Watch 5 y más: qué esperar de la presentación de Apple de hoy

Estamos a pocas semanas de que Apple presente oficialmente los iPhone de 2019, y como suele ser habitual por estas fechas, los rumores se han disparado. De hecho, hay tantos que hemos decidido reunir todos los que han salido sólo hoy en este artículo.

Es algo que siempre pasa con Apple. De cara al público, da la sensación de que Apple ni siquiera está trabajando en un nuevo iPhone; pero en una compañía de este tamaño, es inevitable que tarde o temprano se "escape" algo.

Ya sabemos que probablemente habrá tres nuevos modelos de iPhone; también que Apple estrenará un conjunto de tres cámaras para la trasera del dispositivo. Una decisión que probablemente tendrá consecuencias estéticas.

Los rumores de los iPhone de 2019

También es prácticamente seguro que los nuevos iPhone vendrán con un cargador USB-C. Esto es algo de lo que ya se habló hace meses, pero que ChargeLAB, una web de Hong-Kong, volvió a confirmar. El iPhone 11, que es uno de los nombres posibles, vendrá con un cargador USB-C en la caja, como el que Apple ya vende por separado.

Cargador USB para iPhone y iPad Apple

Eso no significa que el iPhone vaya a tener una conexión USB-C, ojo. Es muy probable que Apple siga apostando por Lightning hasta el último momento, y que los primeros iPhone con USB-C lleguen en 2020. Por lo tanto, vendría con un cable Lightning a USB-C para poder usarlo con el cargador. Esto permitirá una transición más sencilla cuando lleguen los modelos con esa conexión.

Hablando de cargar el móvil, es muy posible que veamos mejoras significativas en la batería de los iPhone, presumiblemente en respuesta a los escándalos relacionados con la vida de la batería en los modelos viejos. Según Digitimes, el sucesor del iPhone XS Max tendrá una batería de 3.500 mAh; mientras que la del sucesor del iPhone XS tendrá 3.200 mAh, y el sucesor del iPhone XR, 3.000 mAh.

Esa es una mejora de hasta el 20% respecto a los modelos actuales, por lo que podemos esperar una mejora en la duración importante; claro, que también puede ser necesario si se usan chips más potentes y que consuman más. Entre otros, también se especula que tenga carga reversible.

Un Apple Pencil para iPhone

Dejamos el rumor más increíble: que Apple presentará un "mini Apple Pencil" para el iPhone. El Apple Pencil es uno de los mejores accesorios lanzados por Apple recientemente, por su precisión y sus posibilidades; pero sólo se puede usar en algunos modelos de iPad.

Este nuevo Apple Pencil sería más pequeño, para poder usarlo en la pantalla de los iPhone, que ganarían compatibilidad con esta tecnología. El mayor indicio de que esto será así lo tenemos en un fabricante de fundas, que además del hueco para las tres cámaras, ha decidido disponer una zona para acoplar el lápiz táctil y llevarlo siempre con el dispositivo.

Un Apple Pencil más pequeño podría ser muy útil para tomar notas y para dibujo; y de esta manera, Apple se enfrentaría directamente al Galaxy Note, los smartphones con lápiz táctil más populares. Sin embargo, está por ver si realmente este será un producto real, o para qué dispositivos será compatible.

Más novedades además del iPhone de 2019 Apple Watch 5 y, ¿un nuevo HomePod?

Apple Watch. Fikri Rasyid Unsplash

También es probable que veamos un Apple Watch 5. La beta de watchOS 6 apuntó a que tendremos una nueva generación del reloj inteligente de Apple pero lo único que se especula es que tendrá un mejor procesador y además 2 acabados nuevos: titanio y cerámica. Por lo pronto no se ha dicho nada acerca de funciones nuevas.

También se ha especulado con otros productos: un Apple MacBook de 16 pulgadas con marcos reducidos, unos nuevos AirPods resistentes al agua y al polvo (junto a una cancelación de ruido activa) y un nuevo HomePod económico.

Aquí hay que hacer un apunte; es cierto que los MacBook y los iPad no suelen estar en las presentaciones de los iPhone, ya que tienen sus propios eventos. Por otra parte, el HomePod o el MacBook de 16 pulgadas pueden ser los productos más plausibles para el "One More Thing", el plato final que hace las veces de sorpresa para el público.

¿Cuáles de estos rumores se harán realidad?