El CEO de Juul, el cigarrillo electrónico de moda: "No vapees, no uses Juul"

Aunque muchos jóvenes se crean guais por fumar, lo cierto es que es una actividad que, según los expertos, se remonta hasta el siglo II antes de Cristo. Como es lógico, su uso y la opinión general que se tiene sobre el acto de fumar han ido cambiando a lo largo de la historia.

Eso sí, a día de hoy sabemos con certeza los graves problemas de salud que puede acarrear fumar a largo plazo. El cáncer de pulmón es un ejemplo, una enfermedad que acapara muchas de las campañas anti-tabaquismo. Pese a ello, sigue habiendo miles de millones de fumadores y, lo peor de todo, muchos de ellos muy jóvenes e incluso menores de edad.

Durante los últimos años, los consumidores de nicotina han experimentado una evolución. Ya no solo optan por los cigarrillos tradicionales, sino también por los electrónicos o los vapeadores.

Hace poco os hablábamos de una de esas opciones: Juul, el dispositivo que, supuestamente, pretende que los fumadores dejen el tabaco. Su CEO acaba de dejarnos con la boca abierta al soltar en un programa de televisión "No vapees, no uses Juul". ¿Por qué un CEO diría eso de su propio producto? ¡Os lo explicamos!

"No vapees, no uses Juul"

Kevin Burns, CEO de Juul Labs, avisa a los no fumadores en una entrevista con la CBS: "No vapees, no uses Juul". Burns añadía que no es lógico comenzar a consumir nicotina si no se cuenta con una relación preexistente con ella.

El CEO quiso dejar claro que la gente que no fuma no es su público objetivo y que no quieren que este tipo de personas usen su producto. Además, admitió que aún se desconocen los efectos a largo plazo del vapeo.

Sorprendido, el entrevistador le preguntaba cómo podían vender su producto sin saber qué pueden llegar a causar en un organismo a largo plazo. Burns se defendía explicando que su producto, a día de hoy, es legal y pasa todas las pruebas de toxicidad que exigen las autoridades estadounidenses.

El CEO de Juul Labs también se disculpó con los padres de los menores adictos a los productos de vapeo de la compañía. Esta manera de actuar encaja con la nueva política de Juul para intentar frenar el consumo en menores instalando un nuevo sistema electrónico de verificación de edad en los puntos de venta, tal y como revelaba The Wall Street Journal.

Primera muerte relacionada con el vapeo

La entrevista se ha realizado en un momento bastante tenso en el mundo del vapeo. Lo decimos porque hace apenas una semana en Illinois (Estados Unidos) tenía lugar la primera muerte relacionada con el vapeo.

En un comunicado, el Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH) relataba que el número de casos de personas hospitalizadas con síntomas respiratorios tras usar cigarrillos electrónicos o vapeadores se duplicaba en la última semana. Las personas afectadas han experimentado tos, falta de aliento y fatiga, otros incluso han llegado a sufrir vómitos y diarrea.

@itaykabalo en Unsplash

El director del IDPH avisa que la gravedad de la enfermedad que experimentan estas personas es "alarmante" y piensa que deben correr la voz de que "usar cigarrillos electrónicos y vapear puede ser peligroso". Desde el IDPH aseguran que están investigando lo ocurrido, ya que también ha habido numerosos casos en otros estados del país.

¿En qué quedará todo esto?

No paramos de escuchar polémicas sobre los famosos vapeadores, por lo que parece complicado elucubrar sobre cómo será su situación dentro de unos años. El último capítulo de esta lucha entre las firmas de vapeo y otras entidades ha estado protagonizado por la Comisión Federal de Comercio (FTC) de los EEUU y Juul.

La FTC está investigando si Juul empleó o no prácticas de marketing engañosas para dirigir sus productos a menores, según el WSJ. Los investigadores también están interesados en la contratación de influencers por parte de la firma.

Hace unos meses, cuando publicamos un extenso reportaje sobre Juul, pudimos charlar con los encargados del producto de Juul en Reino Unido. Éstos nos insistieron en que sus vapeadores están totalmente enfocados a fumadores adultos, nada de ex-fumadores o jóvenes.

Incluso, nos aseguraron que tenían mucho cuidado con las campañas de publicidad y las redes sociales, donde ni siquiera tienen presencia. Curiosamente, ambos aspectos están siendo investigados por la FTC, ¿qué dictaminarán las autoridades? ¿Estará jugando sucio Juul? Os mantendremos informados sobre las novedades de este tema de salud pública.