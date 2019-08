La cuarta película de Matrix es oficial (sí, en serio)

Es oficial. La cuarta entrega de la saga Matrix se hará realidad, de la mano de algunos de los actores originales y una de las hermanas Wachowski. Parece demasiado bueno para ser cierto, pero lo es.

The Matrix es ya todo un clásico de la ciencia ficción, la película que lo cambió todo. No solo su estética y su historia influenciaron a incontables cineastas de todo el mundo, sino que fue increíblemente innovadora en efectos especiales. El "tiempo bala" ha sido homenajeado, cuando no directamente copiado, más veces de las que podemos contar.

Pero The Matrix también recibió dos secuelas, algo polémicas; personalmente, siempre he pensado que las críticas a Matrix Reloaded y Matrix Revolutions eran exageradas, y el tiempo ha acabado dándome la razón. Que no estén a la altura de la original no significa que sean malas.

Cuarta película de Matrix, es oficial

Han pasado ya 16 años desde el estreno de la tercera entrega, y parece que es el momento perfecto para un renacimiento de la saga, (y no va con segundas). La cuarta entrega de Matrix aún no tiene título oficial, pero Warner Bros. sí que ha compartido los nombres asociados con el proyecto.

Las buenas noticias es que Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss, los protagonistas principales de la saga original, volverán. Reeves está en la cresta de la ola, después de protagonizar la trilogía John Wick.

Lana Wachowski una de las directoras originales, será la encargada tanto del guión como de la dirección de esta secuela. No hay noticias de su hermana, Lilly Wachowski; los guionistas Aleksandar Hemon y David Mitchell se encargarán de asistir a Lana.

Puede que no tengamos título, ni fecha de estreno. Pero poco importa. Para los que Matrix fue algo más que una película, esta es la mejor noticia del año.