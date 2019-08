Facebook por fin permite saber qué datos comparten las webs que visitamos

Cuando los políticos estadounidenses y europeos interrogaron a Mark Zuckerberg después del escándalo de Cambridge Analytica, hubo una pregunta que se repitió constantemente: ¿Facebook nos espía en todos los sitios que visitamos?

No era casualidad. Que Facebook registre todo lo que hacemos en sus apps y webs no es una sorpresa, y es comprensible para asegurar el funcionamiento de la red social. Lo que mucha gente no sabía hasta el año pasado es que la compañía también obtiene información de fuera de su plataforma.

Es posible que alguna vez hayas visitado una tienda online, y de repente te hayas encontrado con anuncios en Facebook sobre el producto que has visto. O que aparezca contenido que encaja mejor con los periódicos online que sueles leer. Todo eso es posible porque esas páginas le dicen a Facebook lo que has visitado; aunque muchas veces, ni los propios propietarios de las páginas lo saben.

Facebook nos permite desconectar de páginas externas

Por ejemplo, con el famoso botón "Me gusta", que incluye código que registra qué página hemos visitado; esa información se añade a nuestro perfil de Facebook, que así puede saber incluso más de nosotros. En medio de una serie de escándalos, una funcionalidad como esta se ganó muchas críticas. Ahora Facebook por fin responde.

Lo hace con una nueva configuración, llamada "Actividad fuera de Facebook". Como su nombre indica, nos permite ver, gestionar y borrar los datos obtenidos gracias a las páginas web que visitamos.

"Actividad fuera de Facebook" aparecerá en la sección "Tu información de Facebook", donde podemos gestionar todos nuestros datos. Desde aquí, podremos ver tanto un resumen de la información obtenida, como un historial de sitios visitados y que han compartido información con Facebook.

Actividad fuera de Facebook Facebook

Si queremos, podemos "desconectar" con esa web, es decir, que lo que hagamos en esa página ya no se envíe a Facebook, así como hacer que esos datos no se asocien con nuestro perfil.

Pero más importante es que Facebook va a permitir desactivar completamente esta característica. Por lo tanto, podremos desconectar Facebook de las páginas externas, de tal manera que la compañía sólo tenga datos sobre lo que hemos hecho en la red social, y no en otras páginas.

Un primer paso, pero ¿es suficiente?

Esta es una decisión importante que puede ayudar a calmar las críticas, aunque la propia Facebook ha intentado "dar algo de pena", afirmando que si decidimos desconectar del todo, puede repercutir en su negocio. También ha vuelto a alegar que Facebook es gratuito gracias al modelo de negocio basado en la publicidad, que necesita todos esos datos para poder funcionar.

Seamos sinceros, la mayoría de la gente no tocará esta funcionalidad. Pero al implementarla, Facebook ha respondido a los críticos como debía. Por otra parte, esto es sólo un paso; y es que Facebook no ha hecho nada aún para responder a las acusaciones de que rastrea a personas que no son usuarios de la red social.

El código de Facebook registra nuestra actividad incluso si no tenemos cuenta en Facebook; y la compañía mantiene un perfil asociado a nuestra persona. Por el momento, no hay indicios de que se vaya a implementar algo similar para esos casos.

La funcionalidad de "Actividad fuera de Facebook" estará disponible primero en España, Irlanda y Corea del Sur, antes de su lanzamiento mundial, de forma gradual.