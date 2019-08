55 pulgadas, 4K y 120 Hz, el nuevo monitor de Alienware es una "sobrada"

Por las páginas de Omicrono han pasado muchos monitores, pero pocos como el nuevo modelo presentado por Alienware. El 55 OLED Gaming Monitor tiene un nombre un poco engañoso, ya que aunque se presenta como un "monitor", en realidad se parece más a un gran televisor.

Y es que Alienware ha echado el resto en un monitor de nada menos que 55 pulgadas. Si crees que es demasiado, puede que tengas razón; con ese tamaño, necesitarás una distancia considerable para poder ver toda la imagen sin problemas. Hasta incluye un mando a distancia, dejando claro que no vas a tenerlo tan cerca como para poder usar los controles integrados en el monitor.

Por lo tanto, no recomendamos este monitor para ponerlo en la misma mesa con tu ordenador. Por otra parte, puede ser la excusa perfecta para montarte el salón gaming que siempre deseaste.

El nuevo monitor de Alienware es casi un televisor

Y es que este monitor gaming también puede cumplir las funciones de televisor; tiene un puerto DisplayPort 1.2, tres HDMI 2.0, cuatro USB, y las salidas de audio habituales. Por lo tanto, podemos conectar no solo nuestro ordenador, sino todas nuestras consolas y aún nos sobrarían puertos. ¿Veis como lo del salón gaming va teniendo más sentido? Además, con la iluminación integrada AlienFX también podrás conseguir un ambiente diferente.

Pero claro, para ser "gaming" lo más importante no es el tamaño, sino el rendimiento. Como era de esperar con este tamaño, el panel tiene una resolución 4K, pero tal vez más interesante es que permite una velocidad de refresco de 120 Hz; eso se traduce en juegos más fluidos, si tienes el hardware a la altura, claro. Y es que el gran problema de este monitor es que para jugar a 4K y 120 Hz son necesarias las gráficas y procesadores más potentes; e incluso así te puedes encontrar problemas en algunos juegos.

Alienware 55 OLED Gaming Monitor Dell

Al menos, en caso de que no puedas alcanzar los 120 frames por segundo siempre, el monitor es compatible con FreeSync, para reducir el efecto de "pantalla partida" que se da cuando el refresco de la pantalla y la cantidad de frames por segundo no coinciden. Eso sí, sólo podrás alcanzar esa velocidad con el puerto DisplayPort, ya que las conexiones HDMI son 2.0, que como máximo alcanzan los 4K a 60 Hz. Lo ideal hubiera sido usar conexiones HDMI 2.1, pero es un estándar tan nuevo que es comprensible que Alienware no haya dado el salto aún.

El Alienware 55 OLED Gaming Monitor es un caso interesante, a medio camino de un monitor y un televisor gaming, y algo nos dice que también atraerá mucho a jugadores de consola. Estará disponible en septiembre por 3.999.99 dólares.