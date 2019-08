He-Man y los Masters del Universo vuelven con una serie de Netflix

Netflix lo ha vuelto a hacer. La nueva serie de los Masters del Universo llegará en exclusiva a su plataforma, una producción original que no solo recuperará los personajes clásicos, sino que incluso continuará la historia que se quedó colgada hace más de 30 años.

He-Man y los Masters del Universo (Masters of the Universe) es una de las muchas series animadas producidas entre los 80 y los 90 con un sólo motivo: vender juguetes. Era un esquema bastante común: la compañía juguetera diseñaba una nueva línea de juguetes y la productora lanzaba una serie basada en esos diseños al mismo tiempo. Desde He-Man a Transformers, buena parte de la programación dirigida a menores se basaba en esto.

Es cierto que eso no siempre daba los mejores resultados; los niños no son tontos, y las prisas para coincidir con el lanzamiento de los juguetes se notaban. Pero una de las series que triunfó fue sin duda la de He-Man. Estos juguetes estaban basados todos en el mismo molde básico, con añadidos como armaduras o cabezas diferentes para representar diversos personajes.

He-Man en Netflix, con una nueva serie

Ahora, He-Man volverá a nuestras pantallas, y esta vez no para vender juguetes. Se ha confirmado en la Power-Con 2019 que Masters of the Universe: Revelation será una nueva serie animada exclusiva de Netflix.

Póster de Masters of the Universe: Revelation Netflix

Lo curioso es que esta nueva serie no está dirigida a jóvenes, sino a los adultos que vieron la serie original en su día; la historia es una continuación directa de la segunda temporada, y se centrará en resolver tramas que se quedaron colgando o argumentos que se quedaron en el tintero por la cancelación. Por lo tanto, aparecerán los mismos personajes y la historia continuará por los mismos derroteros.

Hay que aclarar que la serie original duró sólo dos temporadas, pero que recibió una secuela en los 90, "Las nuevas aventuras de He-Man"; no está claro si esta nueva serie ignorará esas historias. Además, en los últimos años DC Comics ha lanzado varias series de cómics que también se consideran secuelas o reinterpretaciones.

Lo que si sabemos es que al mando estará uno de los directores "frikis" más famosos: Kevin Smith. El director de Clerks, Jay and Silent Bob, y guionista de cómics afirma que quiere contar la "batalla final entre He-Man y Skeletor". Aún no se sabe cuándo la nueva serie estará disponible en Netflix.