Los escape rooms, además de la nueva moda de las empresas para elegir a sus empleados, también se han convertido en una de las tendencias de ocio favoritas para compartir con amigos en España y sobre todo en Madrid, donde podemos encontrar numerosas salas dedicadas a estos divertidos juegos de ingenio. Así que si te encuentras en la capital y ya has echado ojo a los 15 mejores planes relámpago para disfrutar de unas horas por Madrid, esta vez te proponemos otra de las mejores opciones para pasar un buen rato con amigos, familia o compañeros de trabajo en esta ciudad y en la que todos podréis ser partícipes de una auténtica aventura en la vida real.

En estos escape rooms que te proponemos en la capital madrileña, hay cabida para todo tipo de temáticas y de recintos o escenarios cerrados, en los que tendréis que ir resolviendo pistas en un tiempo limitado, para poder salir de allí, salvar a la humanidad o desvelar toda clase de misterios. Juegos aptos para pequeños y mayores, que os harán desconectar del mundo durante una hora y vivir todo tipo de emociones y misterios, sin dejar de hacer uso de vuestro ingenio, vuestra capacidad de trabajo en equipo y vuestra rapidez mental. ¿Te atreverías a ponerte a prueba en alguno de estos escape rooms?

8 escape rooms que no te puedes perder en Madrid

1. Goya: La Ruta del Sordo (Enigma Exprés)

En este Escape Room cada uno de los miembros del equipo tendréis que viajar en el tiempo al Madrid de Goya y concretamente al levantamiento del 2 de mayo de 1808 para cumplir una importante misión: ayudar a Goya y salvar la historia. Un juego de Street Escape en el que la emoción y la diversión están aseguradas y en el que los participantes tendréis que enfrentaros a todo tipo de desafíos de ingenio que se esconden por las calles de Madrid. Pero para ello, tendréis que integraros en un tiempo en el que las tropas Napoleónicas han invadido España fingiendo una alianza para invadir Portugal y todo coincidiendo con que la Familia Real ha sido hecha prisionera a excepción del infante Francisco de Paula, al que pretenden sacar fuera del país. El pueblo de Madrid no aguanta más la tensión y el levantamiento está a punto de ocurrir pero ¿Conseguiréis que los acontecimientos sigan su curso, que se cumpla la historia y se expulsen a los invasores?

Capacidad: 6 personas por equipo

Edad: Para mayores de 11 años

Dificultad: Media-Alta

Duración: 2h/3h

Precio: Desde 13,5 € por persona

La ruta del sordo

2. Guerra Fría - Agente Doble 1976 (Exit Madrid)

Una sala compacta, una narrativa compleja, un ritmo difícil de descifrar y un final bajo presión como en cualquier película de acción, estas son algunas de las sorpresas que os asegurará este Escape Room de Exit Madrid. Un juego que os ubicará en plenos años 70 y en el que formaréis parte de un comando de la CIA. Todos los miembros del grupo tendréis que entrar en la habitación de un agente doble que ha desaparecido y buscar la forma de detener una alarma nuclear que desataría la Tercera Guerra Mundial pero ¿Tendréis suficiente calma y sangre fría para conseguirlo?

Capacidad: De 2 a 5 jugadores

Edad: A partir de 8 años acompañados por un adulto

Dificultad: 8/10

Duración: 66 minutos

Precio: 20 € - 90 €

Agente doble

3. La habitación Blanca (Escape College Madrid)

En esta sala totalmente blanca volveréis al concepto original de los juegos de Escape Room llegados de Budapest en los que no hay historia, simplemente tendréis el complicado reto de conseguir escapar de esta habitación totalmente blanca con pocas ayudas. En su interior encontraréis muy pocos elementos disponibles y sin una aparente relación lógica entre ellos, pero aún así con vuestro ingenio tendréis que ser capaces de resolver un gran enigma en forma de código final que os hará escapar y todo con la ayuda de solo tres pistas.¿Conseguiréis descifrar y resolver este enorme rompecabezas?

Capacidad: de 2 a 6 jugadores

Edad: Para mayores de 14 años o menores de esa edad siempre que vayan en compañía de un adulto

Dificultad: Alta

Duración: 60 minutos

Precio: Entre 15 € y 25 € por persona

4. Edison V.S. Tesla (Escape College Madrid)

En este Escape Room viajaréis directos a la electrizante Revolución Industrial en la que la compañía eléctrica de Thomas A. Edison no tiene rival. Sus centrales de corriente continua son las más demandadas de EE.UU. y su prestigio trasciende fronteras hasta alcanzar Europa, donde también empieza a resonar el nombre de un empleado serbocroata de la compañía: Nikola Tesla.

Este prometedor inventor e ingeniero mecánico consigue llegar con 28 años a Nueva York, donde sus esfuerzos e ideas son despreciados por Edison, quien hasta el momento era su ejemplo a seguir. Es entonces cuando decide crear su propia compañía en base a una nueva y revolucionaria invención: la corriente alterna. Un invento que enfurece a Edison, que ve cómo su patente se derrumba y comienza así la Guerra de las Corrientes, donde Edison se obsesiona con demostrar lo peligrosa que es la corriente alterna utilizándola para quemar vivos diferentes tipos de animales frente a grandes audiencias. Pero después de aún así no conseguir el favor del público, Tesla decide dar el salto con la silla eléctrica.

Es entonces cuando un miembro de vuestro equipo será secuestrado para morir entre sus experimentos y vuestra misión será rescatarle y conseguir escapar del sistema eléctrico que ha diseñado Edison. Un desafío en el que el tiempo y cualquier mínimo fallo podrán poner en peligro vuestra oportunidad de salir con vida de esta emocionante misión.

Capacidad: de 2 a 6 jugadores

Edad: para mayores de 14 años y si son menores siempre acompañados de un adulto

Dificultad: Media-Alta

Duración: 60 minutos

Precio: Entre 15 € y 25 € por persona

Edison vs Tesla

5. Un Caso Perdido más Perdido que nunca (Action House)

En este Escape Room os encontraréis con que el famoso periodista y profesor universitario Alejandro Altarriba ha desaparecido y ha dejado una nota, en la que explica que necesita a los mejores periodistas para ayudarle, pero como no están disponibles le toca conformarse con vosotros. Para ayudarle deberéis ir a una casa escondida en un pequeño sótano en la calle Luis Vives 6 de Madrid y en ella el curioso propietario que acaba de heredar la casa será vuestro contacto o en su ausencia, Bruno, el alcoholizado mayordomo. Algo extraño sucede en esa casa, pero te adelantamos que no se trata de nada normal. Un Escape Room repleto de intriga y misterio que tampoco deberíais perderos en Madrid.

Capacidad: de 2 a 6 jugadores

Edad: a partir de 10 años

Duración: 60 minutos

Precio: de 17 € a 28 € por persona

Un caso perdido más que nunca

6. Holmes V.S. Moriarty (Clue Hunter)

Este escape room es un ‘spin off’ de la película “Sherlock Holmes, Juego de Sombras” y en él, nuestro detective encontrará algo de vital importancia que os entregará a los Irregulares de Baker Street. Un grupo de huérfanos formado por 5 personas máximo, que tendrán que ayudar al detective en sus investigaciones para conseguir pistas e información útil que le pueda servir. Tendréis que infiltraros en la guarida de Moriarty y superar con éxito los retos que se presenten para poder llevar a Sherlock Holmes las pruebas que necesita para incriminarle. Imaginación, destreza manual, cooperación, reparto de tareas, deducción, trabajo en equipo… Todo esto es lo que necesitaréis poner en juego en este escape room.

Capacidad: de 2 a 5 jugadores

Edad: desde mínimo 14 años y de 8 a 13 años acompañados de adultos

Duración: 60 minutos

Sherlock-holmes vs Moriarty

7. Tras el espejo (The Rombo Code Madrid)

En esta misión os encontraréis con el grupo The White Cube y también The Rombo Code, al que perteneceréis. Dos grupos muy similares que tratan de encontrar los tesoros y secretos mejor guardados de la humanidad, pero los intereses de ambas organizaciones son muy distintos y mientras que Rombo Code trabaja para poner a salvo y compartir estos tesoros, The White Cube solo busca lucrarse a través de la venta de estos en el mercado negro. Una rivalidad que ha ido creciendo con el paso de los siglos hasta el punto de que los agentes de The White Cube tienen órdenes directas de utilizar cualquier medio a su alcance para sacar información sobre la estructura, las misiones y la identidad de los agentes de The Rombo Code.

En esta misión, The White Cube os ha secuestrado a vosotros, agentes de The Rombo Code, para intentar sacaros información de la organización. Os despertaréis y comenzará el interrogatorio y la tortura psicológica en un lugar secreto. Tendréis 60 segundos para conseguir escapar antes de que acabéis revelando los valiosos secretos que podrían poner en peligro la organización al completo.

Capacidad: de 3 a 12 jugadores

Duración: 60 minutos

Dificultad: media-alta

Precio: de 18 € a 25 € por persona

Tras el espejo

8. Laboratorio Zombie (Fox in a Box)

En este escape room tendrás exactamente una hora para evitar que los zombies te coman vivo y para salvar a la humanidad. Para ello tendrás que indagar en las instalaciones de un laboratorio clandestino, averiguar códigos, examinar pruebas y mezclar los componentes necesarios para evitar una catástrofe a nivel mundial.

Capacidad: de 2 a 6 jugadores

Duración: 60 minutos

Dificultad: media-alta

Precio: de 20 € a 30 € por persona

