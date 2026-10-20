El sector asegurador eleva sus ingresos un 10,36% hasta septiembre, con vida como motor del crecimiento

El sector asegurador cerró los nueve primeros meses de 2026 con unos ingresos por primas de 71.113 millones de euros, un 10,36% más que en el mismo periodo del año anterior.

En concreto, el crecimiento estuvo impulsado por el negocio de vida, cuya facturación aumentó un 16,89%, hasta los 31.796 millones, según los datos provisionales de ICEA difundidos por Unespa.

Los seguros de no vida, que incluyen automóviles, salud y multirriesgos, entre otras coberturas, sumaron 39.317 millones de euros en primas, un 5,59% más que entre enero y septiembre de 2025.

Los cuatro grandes bloques de este negocio registraron avances, aunque el desglose por modalidades muestra caídas en actividades como transportes y defensa jurídica.

Salud fue el ramo que más creció entre las principales categorías de no vida. Sus ingresos aumentaron un 7,11%, hasta los 10.670 millones de euros. Dentro de este negocio, asistencia sanitaria avanzó un 7,43%, por encima de reembolso, que creció un 4,67%, y de subsidio, que lo hizo un 2,29%.

Multirriesgos crece un 5,60%

Automóviles mantuvo el mayor volumen de primas entre los grandes ramos de no vida, con 11.320 millones de euros, un 6,06% más en términos interanuales. Las coberturas de responsabilidad civil elevaron sus ingresos un 6,46%, mientras que el resto de las garantías de autos registró un incremento del 5,65%.

Los seguros multirriesgo alcanzaron una facturación de 8.288 millones de euros hasta septiembre, un 5,60% más que un año antes. Por modalidades, comunidades creció un 6,63% y hogar, un 6,02%, mientras que comercio e industrial avanzaron un 4,36% y un 3,96%, respectivamente. La categoría de otros multirriesgos registró un aumento del 8,63%.

El bloque de resto de no vida aportó otros 9.039 millones de euros, tras crecer un 3,26%. Su evolución fue desigual: caución elevó sus primas un 12,77%; responsabilidad civil, un 6,40%, y decesos, un 4,41%. Los avances fueron más moderados en accidentes, con un 1,05%, y crédito, con un 0,53%.

En sentido contrario, transportes registró una caída del 16,01%, con un descenso del 61,84% en aviación. Las otras dos modalidades de transportes recogidas en el informe presentaron una evolución positiva: marítimo creció un 2,43% y mercancías, un 1,32%. Defensa jurídica retrocedió un 0,65%.

Además del aumento de las primas de vida, las aseguradoras situaron las provisiones de este negocio en 233.703 millones de euros al cierre de septiembre, frente a los 218.756 millones registrados un año antes, según los volúmenes incluidos en el anexo estadístico.