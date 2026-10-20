El sector asegurador eleva sus ingresos un 10,36% hasta septiembre, con vida como motor del crecimiento
Las primas alcanzan los 71.113 millones de euros.
Salud lidera el avance entre los grandes ramos de no vida, con un aumento del 7,11%.
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El sector asegurador cerró los nueve primeros meses de 2026 con unos ingresos por primas de 71.113 millones de euros, un 10,36% más que en el mismo periodo del año anterior.
En concreto, el crecimiento estuvo impulsado por el negocio de vida, cuya facturación aumentó un 16,89%, hasta los 31.796 millones, según los datos provisionales de ICEA difundidos por Unespa.
Los seguros de no vida, que incluyen automóviles, salud y multirriesgos, entre otras coberturas, sumaron 39.317 millones de euros en primas, un 5,59% más que entre enero y septiembre de 2025.
Los cuatro grandes bloques de este negocio registraron avances, aunque el desglose por modalidades muestra caídas en actividades como transportes y defensa jurídica.
Salud fue el ramo que más creció entre las principales categorías de no vida. Sus ingresos aumentaron un 7,11%, hasta los 10.670 millones de euros. Dentro de este negocio, asistencia sanitaria avanzó un 7,43%, por encima de reembolso, que creció un 4,67%, y de subsidio, que lo hizo un 2,29%.
Multirriesgos crece un 5,60%
Automóviles mantuvo el mayor volumen de primas entre los grandes ramos de no vida, con 11.320 millones de euros, un 6,06% más en términos interanuales. Las coberturas de responsabilidad civil elevaron sus ingresos un 6,46%, mientras que el resto de las garantías de autos registró un incremento del 5,65%.
Los seguros multirriesgo alcanzaron una facturación de 8.288 millones de euros hasta septiembre, un 5,60% más que un año antes. Por modalidades, comunidades creció un 6,63% y hogar, un 6,02%, mientras que comercio e industrial avanzaron un 4,36% y un 3,96%, respectivamente. La categoría de otros multirriesgos registró un aumento del 8,63%.
El bloque de resto de no vida aportó otros 9.039 millones de euros, tras crecer un 3,26%. Su evolución fue desigual: caución elevó sus primas un 12,77%; responsabilidad civil, un 6,40%, y decesos, un 4,41%. Los avances fueron más moderados en accidentes, con un 1,05%, y crédito, con un 0,53%.
En sentido contrario, transportes registró una caída del 16,01%, con un descenso del 61,84% en aviación. Las otras dos modalidades de transportes recogidas en el informe presentaron una evolución positiva: marítimo creció un 2,43% y mercancías, un 1,32%. Defensa jurídica retrocedió un 0,65%.
Además del aumento de las primas de vida, las aseguradoras situaron las provisiones de este negocio en 233.703 millones de euros al cierre de septiembre, frente a los 218.756 millones registrados un año antes, según los volúmenes incluidos en el anexo estadístico.