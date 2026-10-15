Santalucía y Zurich firman una alianza a diez años para ampliar su oferta de seguros en autos, decesos y mascotas

Santalucía y Zurich han firmado una alianza bilateral para ampliar la oferta comercial de ambas compañías. El acuerdo tiene una vigencia prevista de diez años y responde a una apuesta estratégica de las dos entidades.

Con el acuerdo, Santalucía podrá comercializar seguros de autos de Zurich y Zurich podrá distribuir seguros de decesos y mascotas de Santalucía, por lo que ambas compañías amplían su catálogo de productos.

La alianza se basa en un modelo de coaseguro que se implementará una vez obtenidas las autorizaciones pertinentes y permitirá ampliar la propuesta de valor de las dos entidades. Además, une la sólida experiencia en los servicios de mediación y fidelización de clientes de ambas aseguradoras.

La colaboración se apoya en las fortalezas de ambas compañías. Por un lado, Zurich aporta su especialización y experiencia técnica en el ramo de Autos. Por otro, Santalucía incorpora al acuerdo su oferta de Decesos y Mascotas y su capacidad comercial, así como su conocimiento del cliente.

En este sentido, Santalucía tiene previsto comercializar la solución de Autos bajo su propia marca a través de todos sus canales, completando así su portfolio de productos para dar respuesta de forma más integral a las distintas necesidades de protección de las familias.

Para los corredores, la incorporación de este ramo les permitirá acceder, a través de la compañía, a una oferta más completa y ampliar las oportunidades de negocio dentro de una relación ya consolidada.

Andrés Romero, el Consejero Director General de Santalucía, ha señalado que la alianza está plenamente alineada con las prioridades del Plan Estratégico CONTIGO2028, que contempla seguir avanzando en la diversificación de nuestra oferta, reforzar nuestra propuesta de valor y dar respuesta a las nuevas necesidades de protección de nuestros clientes.

"El acuerdo responde plenamente a nuestro propósito de acompañar a las familias a lo largo de las distintas etapas de su vida, ofreciéndoles soluciones cada vez más amplias y adaptadas a sus necesidades de protección y previsión”, ha explicado Romero.

Por parte de Zurich, Vicente Cancio, CEO del grupo en España, resaltaba que "la alianza reconoce la fortaleza de ZURICH en España y la capacidad de nuestros equipos para convertir la experiencia y la especialización en nuevas oportunidades de negocio"

"Junto a Santalucía, combinamos capacidades complementarias para acelerar un crecimiento rentable y sostenible, ampliar nuestra propuesta de valor y llegar a más clientes, manteniendo siempre a la mediación como un socio esencial”, sentenciaba Cancio.