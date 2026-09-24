Mapfre nombra a Marta Silva de Lapuerta como consejera independiente en sustitución de Antonio Gómez Ciria

El Consejo de Administración de Mapfre ha aprobado este jueves el nombramiento de Marta Silva de Lapuerta como consejera independiente de la compañía.

Silva de Lapuerta sustituirá en el cargo a Antonio Gómez Ciria.

Con el nombramiento se aprueba la propuesta formulada por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

La decisión tendrá que ser aprobada en la próxima Junta General de Accionistas de la compañía.



El relevo obedece al vencimiento, con ocasión de dicha Junta General, del mandato como consejero de Gómez Ciria.

Además, Gómez Ciria alcanzará el próximo 25 de marzo de 2027 la edad máxima estatutaria para el ejercicio del cargo de consejero prevista en el artículo 37º.2 de los Estatutos Sociales de Mapfre.