DKV actualiza su seguro de decesos con la congelación de prima y descuentos para las familias

DKV ha anunciado la actualización de su seguro de decesos e incorpora la congelación de prima durante dos años para los nuevos clientes, según ha informado este jueves.

La aseguradora ha detallado este jueves que con esta actualización busca "ofrecer una protección inmediata y un acompañamiento integral desde el primer minuto".

La póliza llamada DKV Protección Familiar garantiza una cobertura total desde el inicio y servicios disponibles incluso antes del fallecimiento. También se contempla la figura de un gestor presencial, un profesional dedicado a apoyar a la familia de manera personalizada.

El producto también incorpora la asistencia psicológica, el asesoramiento jurídico, incluyendo consultas de extranjería, el testamento online y los servicios de salud y bienestar disponibles a través de Serviplus y DKV Club Salud y Bienestar.

Asimismo, la póliza se adapta a los tiempos e incorpora el borrado de la vida digital, opciones de protección de pagos, testamento online con tasas notariales y una modificación anual gratuita, además de acceso a consultas médicas, servicios dentales y de prevención a precios especiales.

DKV también congelará la prima en la primera renovación: los clientes pagarán en su segundo año exactamente la misma cuota que en el momento de la contratación.

La mejora del producto también destaca por el aumento del capital de asistencia en viaje, que asciende a 25.000 euros.

Además, para fomentar la protección de todos los miembros de la familia, se introducen descuentos progresivos por número de asegurados. Las pólizas que sumen cuatro miembros (con edades comprendidas entre 6 y 60 años) disfrutarán de un 5% de descuento, mientras que aquellas con cinco o más asegurados en esa franja de edad obtendrán una rebaja del 7%.

Al respecto, Luis Lens, director general de Seguros Generales y subdirector general comercial de DKV, ha subrayado que "un seguro de decesos significa estar al lado de las personas en el momento más difícil. Con la mejora de este producto hemos optimizado aún más los procesos y el papeleo para ofrecer un acompañamiento humano y presencial desde el primer día".