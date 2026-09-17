Occident activa un dispositivo para atender a los afectados por las lluvias en Cataluña y la Comunidad Valenciana

Occident ha activado un dispositivo especial para reforzar la atención y el servicio a sus asegurados afectados por el episodio de lluvias intensas registrado durante las últimas horas, que ha impactado especialmente en distintos puntos de Cataluña y la Comunidad Valenciana.

Los asegurados afectados por inundaciones pueden cursar su declaración a través de la página web del Consorcio, www.consorseguros.es, o contactando con la entidad en el teléfono gratuito: 900 222 665.

También ha reforzado su red de peritos en las zonas afectadas para facilitar la valoración y evaluación de los daños.

De esta forma, cuando las circunstancias o las dificultades de acceso así lo requieran, la compañía ofrece, además, la posibilidad de realizar la peritación a distancia, más conocida como videoperitación, según ha detallado en un comunicado.

En algunos puntos de la provincia de Barcelona, las precipitaciones han superado los 85 litros por metro cuadrado, acompañadas de fuertes tormentas y granizo.

En la provincia de Valencia, las lluvias han superado los 100 litros por metro cuadrado en algunos municipios, provocando acumulaciones de agua e incidencias de movilidad.

Cabe recordar que las inundaciones son un fenómeno consorciable, cubierto por el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS).