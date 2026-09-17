Marsh nombra a Tom Geraghty como nuevo consejero delegado de Marsh Europa

Marsh ha anunciado el nombramiento de Tom Geraghty como consejero delegado de Marsh Europa, según ha informado este jueves.

Geraghty llega en sustitución de Christos Adamantiadis, quien ostentará a partir del 1 de noviembre, cuando serán efectivos ambos cambios, los cargos de presidente y Global head de Placement and Market Solutions de Marsh Risk.

El nuevo CEO se ocupará desde Dublín de definir la estrategia en el continente europeo de Marsh y de reforzar la colaboración entre las distintas áreas del negocio para ofrecer soluciones integradas que permitan a los clientes gestionar los principales retos de sus empresas.

Este cuenta con más de 27 años en la firma, por lo que refleja su capacidad para aportar un "profundo" conocimiento en consultoría, inversiones y desarrollo de negocio.

Christos Adamantiadis dejará su responsabilidad en la región europea para ocupar el puesto de Global Head of Placement and Market Solutions en Marsh Risk, cargo de nueva creación.

Adamantiadis definirá la estrategia global de placement y soluciones de mercado de Marsh Risk, coordinando estrechamente su labor con los responsables regionales y las aseguradoras a nivel internacional, con el objetivo de impulsar la innovación de productos e impulsar programas de seguros de primer nivel.

Previamente, Adamantiadis llegó a Marsh en 2018 y desde entonces ha ejercido como CEO en Oriente Próximo y África de Marsh Risk y, CEO de la región de Europa continental. Igualmente, Adamantiadis desarrolló una carrera de 20 años en AIG, donde ocupó diversos puestos directivos a nivel nacional y regional.

Flavio Piccolomini, CEO de Marsh International, ha afirmado que "Geraghty es un líder con una amplia experiencia y una sólida trayectoria en la creación de equipos, servicios y soluciones en distintos mercados, siempre generando un valor significativo para los clientes".

Por su parte, Nick Studer, CEO de Marsh Risk, ha señalado que "Adamantiadis es un líder excepcional, con una amplia experiencia en la creación de equipos, servicios y capacidades en distintos mercados, siempre orientados a generar valor para los clientes. Confío en que, bajo su liderazgo, Marsh seguirá desarrollando soluciones innovadoras y centradas en las necesidades de los clientes, que ayuden a gestionar el riesgo y aporten los mejores resultados posibles".