Mapfre lanza un 'unit linked' enfocado en los dividendos de Estados Unidos

Mapfre ha lanzado un nuevo seguro de ahorro de tipo unit linked. Este ofrece exposición a renta variable estadounidense y canadiense, con el foco en la obtención periódica de dividendos elevados.

En concreto, el producto invierte en el fondo de inversión FondMapfre Bolsa América Dividendo, creado recientemente y orientado a compañías cotizadas en Estados Unidos con una alta retribución al accionista, según ha informado este jueves.

La rentabilidad de este unit linked procede tanto de los dividendos como de la evolución del valor de las acciones que componen la cartera.

Los rendimientos se abonan anualmente a los inversores.

Los inversores pueden acceder a este seguro de ahorro a través de una inversión mínima inicial de 3.000 euros que podrá complementarse con aportaciones periódicas a partir de 40 euros mensuales y primas adicionales desde los 1.500 euros.

Por último, los tomadores podrán rescatar total o parcialmente lo invertido a partir del primer año.