Mapfre lanza un 'unit linked' a cuatro años con una rentabilidad del 3,4% anual ligada al Eurostoxx 50

Mapfre ha lanzado un nuevo seguro de ahorro de tipo unit linked con un plazo de cuatro años que ofrece una rentabilidad del 3,4% anual.

En concreto, en aquellos ejercicios en los que el índice Eurostoxx 50 se encuentre al mismo nivel o por encima del valor registrado en la fecha de inicio fijada para el producto.

La compañía ha detallado que una de las principales novedades de este producto es la incorporación de una "memoria de cupones" que permite recuperar en ejercicios posteriores aquellas rentabilidades que no se hayan podido abonar previamente al no cumplirse la condición vinculada a la evolución del índice.

El producto denominado Garantía Memoria está dirigido a clientes con sesgo de riesgo bajo que quieran obtener una rentabilidad superior a la inflación esperada durante ese periodo.

En cuanto a las condiciones, se podrá contratar desde 3.000 euros y hasta 80 años, incluye una cobertura adicional por fallecimiento y permite el rescate total a partir del primer año.

Condiciones

De este modo, los cupones que no se hayan percibido pueden quedar acumulados y abonarse posteriormente cuando se cumpla la condición establecida en el producto.

En caso de que no se cumpla la condición establecida, ese año no se abonará el cupón correspondiente, aunque podrá recuperarse en el futuro.

Por ejemplo, si en octubre de 2028, el índice está por debajo del valor inicial (octubre de 2026), ese año no se cobra el cupón; pero, si en octubre de 2029, el valor del Eurostoxx 50 es igual o superior a su valor inicial, se cobra el cupón de ese año y el de 2028 que no se cobró. Y así, hasta el vencimiento.

De este modo, la rentabilidad total acumulada para el cliente al finalizar los cuatro años, en el supuesto de que se pagasen todos los cupones, sería del 13,60%.

Este producto ofrece una elevada seguridad para el inversor, puesto que garantiza la devolución íntegra del capital invertido al vencimiento, eliminando cualquier riesgo de pérdida sobre la inversión inicial.