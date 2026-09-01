Allianz Commercial ficha en Mapfre a su nueva directora general del Área de Construcción para Iberia

Allianz Commercial ha anunciado la incorporación de Zaida Ruiz, procedente de Mapfre como nueva responsable regional del área de Construcción para España y Portugal.

La compañía ha informado que con esta incorporación refuerza su apuesta por el sector de la construcción, un mercado "dinámico y en constante evolución" en Iberia y con "un gran potencial de crecimiento".

El fichaje de Ruiz se produce además en un contexto de expansión del equipo de Allianz Commercial, tras las recientes incorporaciones de José Martínez Montalvo, como 'suscriptor senior' de Construcción; Miguel Torrecillas, como 'suscriptor senior' de Recursos Naturales; Olga Gómez, como tramitadora de Siniestros; y Laura Sarria, como ingeniera de prevención en Allianz Risk Consulting (ARC).

A estas incorporaciones se suman distintos movimientos internos entre equipos y la creación de 21 nuevas sucursales especializadas en empresas en todo el territorio nacional, según ha detallado Allianz.

En esta línea, el director general para Iberia de Allianz Commercial, Guy Money, ha adelantado que la llegada de Ruiz "refuerza nuestra firme apuesta por el crecimiento en Iberia y por un área estratégica como Construcción".

Trayectoria profesional

Ruiz cuenta con una trayectoria de más de 20 años en el sector asegurador de Grandes Riesgos, desarrollada principalmente en Mapfre Global Risks, donde ejerció como jefa de suscripción en el área de Energía y Construcción durante más de 12 años.

Antes de incorporarse al sector asegurador, desarrolló su carrera profesional en empresas vinculadas a los ámbitos de los servicios profesionales y la construcción, entre

La nueva responsable regional es ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid y cuenta además con un Executive MBA (EMBA) por ICADE.