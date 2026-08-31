Aon compra la compañía estadounidense USI por 14.650 millones de euros

Aon ha anunciado la adquisición de USI, compañía estadounidense de correduría de seguros y consultoría, por un importe total de 17.000 millones de dólares (14.650 millones de euros) al fondo de inversión KKR y otros accionistas.

Así, Aon busca consolidar su presencia en el mercado intermedio de Estados Unidos y, una vez completada la transacción, el actual presidente y consejero delegado de USI, Mike Sicard, pasará a ocupar el cargo de presidente y consejero delegado de Mercado Intermedio de Aon, pasando también a formar parte del comité ejecutivo.

Cabe destacar USI es un proveedor de soluciones de seguros generales, beneficios para empleados, riesgos personales y jubilación para el mercado intermedio, situándose como el décimo corredor de seguros más grande de EEUU, con aproximadamente 3.000 millones de dólares (2.580 millones de euros) en ingresos anuales y más de 10.500 empleados en casi 200 oficinas en EEUU.

Aon ha señalado que USI se complementa "a la perfección" con la estrategia de Aon United de alcanzar una empresa unificada y con el motor operativo y tecnológico global de Aon Business Services.

Por su parte, KKR ha destacado que durante el periodo en que la propiedad de USI ha corrido a cargo del fondo de inversión, la firma casi triplicó sus ingresos "mediante una combinación de un sólido y constante crecimiento orgánico". En 2017, KKR inició su inversión en USI con una compra que valoró a la empresa en 4.300 millones de dólares (3.700 millones de euros).

El fondo de inversión ha sostenido que el valor patrimonial implícito representa una rentabilidad aproximada de seis veces sobre el capital que KKR invirtió en 2017, y una rentabilidad de 3,4 veces sobre el capital total del balance de KKR invertido durante la vigencia de su inversión en USI.

La operación está prevista para completarse en el cuarto trimestre de 2026 y queda sujeta a las condiciones habituales de cierre y las aprobaciones regulatorias.

"La fusión con USI establecerá la plataforma líder en el mercado medio estadounidense, reforzará nuestra ventaja contextual y posicionará a Aon para acelerar el crecimiento orgánico. Nuestra plataforma de datos combinada generará información más valiosa, impulsará el desarrollo de soluciones innovadoras basadas en IA y ampliará el universo de riesgos asegurables, reforzando aún más la ventaja contextual que diferencia a Aon", ha subrayado el presidente y consejero delegado de Aon, Greg Case.

"Unirnos a Aon representa un nuevo capítulo realmente estimulante para nuestra firma y una oportunidad para acelerar nuestro crecimiento como parte de la plataforma Aon United. Nuestras firmas comparten una sólida cultura corporativa unificada, con un profundo compromiso de trabajar juntas para ofrecer lo mejor de nuestras capacidades a los clientes", ha aseverado el CEO de USI, Mike Sicard.