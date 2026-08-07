Allianz gana 6.285 millones de euros en el primer semestre del año, un 19,4% más

Allianz obtuvo un beneficio neto atribuible de 6.285 millones de euros en el primer semestre de 2026. Esta cifra representa un incremento del 19,4% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

El beneficio operativo del grupo alcanzó la cifra récord de 9.390 millones de euros en los primeros seis meses del año, un 8,6% más.

Asimismo, el beneficio neto ajustado se elevó un 15,5% semestral hasta situarse en 6.385 millones de euros.

Respecto al volumen total de negocio de la entidad, alcanzó los 98.600 millones de euros entre enero y junio de 2026, lo que supone un crecimiento interno del 4,3% respaldado por la aportación de sus principales áreas de actividad.

Por divisiones en el semestre, el negocio de Seguros de Daños y Accidentes registró un volumen de negocio de 49.600 millones de euros con un beneficio operativo récord de 4.871 millones.

Mientras que Vida y Salud ('Life/Health') elevó su volumen a 44.800 millones con un resultado operativo de 2.898 millones y la rama de Gestión de Activos ('Asset Management') obtuvo un beneficio operativo de 1.790 millones, 12,6% más.

Al cierre de junio de 2026 el patrimonio neto de los accionistas alcanzó los 62.900 millones de euros, el margen de servicio contractual neto (CSM) se elevó a 36.200 millones, la ratio de capitalización de Solvencia II se situó en el 225% (+7 puntos) y los activos bajo gestión de terceros alcanzaron el récord de 2,16 billones de euros tras captar 84.000 millones en el semestre.

Previsiones

La aseguradora ha reconfirmado sus perspectivas para el conjunto del ejercicio 2026, donde prevé alcanzar un beneficio operativo de 17.400 millones de euros (con un margen de variación de 1.000 millones), al tiempo que prosigue con su programa de recompra de acciones de hasta 2.500 millones de euros, del que ya ha completado 1.400 millones de euros en la primera mitad del año.

En lo relativo al segundo trimestre del ejercicio, Allianz logró un beneficio operativo récord de 4.874 millones de euros entre abril y junio, un 10,6% más que en el mismo trimestre del año previo.

El volumen total de negocio en el segundo trimestre ascendió a 45.600 millones de euros, con un crecimiento interno del 5,7%, mientras que el beneficio neto ajustado cayó un 12,7% entre abril y junio hasta los 2.600 millones de euros, debido al efecto comparativo de las ganancias extraordinarias por desinversiones contabilizadas en el mismo periodo del año anterior.

Al respecto, el consejero delegado de Allianz SE, Oliver Bäte, ha destacado que la compañía ha vuelto a ofrecer un "sólido rendimiento" en el segundo trimestre y en la primera mitad de 2026, lo que "confirma la fuerza" de su estrategia centrada en el cliente.

Bäte ha subrayado que los costes del seguro están aumentando más rápido que la renta disponible y ha afirmado que están determinados a "ayudar a más clientes a proteger lo que les importa a un precio que puedan permitirse" a través de inversiones en IA, prevención de riesgos y servicios más inteligentes.