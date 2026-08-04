BBVA Seguros estabiliza beneficios en 166 millones en el primer semestre tras el fuerte impulso de 2025

BBVA Seguros ha cerrado los primeros seis meses del año con un beneficio neto de 166,2 millones de euros, según ha informado este martes.

Esta cifra es prácticamente idéntica a los 166 millones obtenidos en el mismo periodo de 2025, cuando la compañía registró un crecimiento del 9,6% interanual impulsado por el fuerte aumento de las primas emitidas. Así, la compañía ha estabilizado sus beneficios en este primer semestre tras el fuerte impulso del año pasado.

A cierre de junio de 2026, la entidad alcanzó los 11.971 millones de euros en provisiones gestionadas en el negocio de Vida. Esta cifra supone un crecimiento del 9% interanual.

En este mismo periodo emitió primas por más de 1.402 millones de euros, un 5,9% más que en el mismo periodo del año anterior.

"Este crecimiento en el volumen de recursos gestionados, impulsado por ahorro, es un reflejo de la confianza que los ahorradores han depositado en BBVA Seguros", ha subrayado el consejero delegado de BBVA Seguros, Eugenio Yurrita.

En el conjunto de la actividad, las primas de los negocios individuales de riesgo y ahorro alcanzaron los 1.299 millones de euros, un 6,3% más.

De esta facturación, 914,7 millones de euros corresponden a los productos de ahorro.

Productos de riesgo

En cuanto a los productos de riesgo, destaca Salud con un crecimiento del 11,5%, muy por encima de la media del sector.

"La estabilización de los tipos de interés nos permite mantener un crecimiento sostenido en ahorro, especialmente Individual con un 7,4% más interanual", ha señalado el consejero delegado de BBVA Seguros, Eugenio Yurrita.

Y ha añadido que "seguimos ofreciendo soluciones aseguradoras que aportan certidumbre a nuestros clientes y reforzando nuestro compromiso de acompañarlos con una experiencia diferencial en los momentos que más nos necesitan".