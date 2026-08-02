La demanda aseguradora se mantendrá en una senda de expansión sólida y superior al crecimiento del PIB global

El sector asegurador afronta la segunda mitad del año desde una posición relativamente favorable. En concreto, la demanda aseguradora mundial se mantendrá en una senda de expansión sólida y superior al crecimiento del PIB global.

Así lo recoge el último informe presentado por Mapfre Economics. Los expertos del servicio de estudios de Mapfre sostienen que el sector se beneficiará de "un crecimiento económico global que continúa mostrando resiliencia".

En concreto, el informe proyecta un avance nominal de las primas en el escenario base del 5,9% en 2026 y 6,8% en 2027 para el segmento de Vida, y del 5,7% en 2026 y 6,0% en 2027 para No Vida.

Este avance estará impulsado por rendimientos atractivos en los productos de ahorro garantizado y por el dinamismo de la actividad económica sobre las exposiciones aseguradas. De este modo, superará el ritmo de expansión del PIB mundial, estimado en un 3,0% y 3,1% para esos mismos años.

Sin embargo, la consolidación de un entorno caracterizado por mayores niveles de incertidumbre geopolítica, una inflación más errática y unos tipos de interés elevados durante más tiempo incrementará la dispersión de resultados entre mercados, productos y entidades.

"La capacidad para gestionar de forma integrada los riesgos técnicos, financieros y operativos se convierte en uno de los principales factores diferenciales para preservar la rentabilidad y el crecimiento de la industria aseguradora", recoge el estudio.

Esta coyuntura ampliará la dispersión de resultados entre mercados, productos y entidades, haciendo que la gestión integrada de los riesgos técnicos, financieros y operativos sea el gran factor diferencial para preservar la rentabilidad.

Costes siniestrales

Para el ramo de No Vida (Autos, Hogar, Salud, Daños, etc.), el estudio proyecta un crecimiento nominal positivo y menos dependiente de la inflación que en ejercicios anteriores.

Asimismo, la moderación del IPC aliviará la presión sobre los costes siniestrales, beneficiando directamente a los márgenes operativos.

El impacto del entorno macroeconómico sobre el segmento de Vida, que abarca las modalidades de Ahorro y Riesgo, se perfila como un escenario altamente favorable para el sector.

El mantenimiento de tipos de interés elevados durante un periodo prolongado está reforzando los márgenes financieros de las compañías aseguradoras, al tiempo que incrementa el atractivo de los productos de ahorro a largo plazo.

A esto se suma el continuo avance en la desinflación, un factor determinante que mejora de forma directa la percepción de rentabilidad real entre los ahorradores.

Como resultado de esta coyuntura, las previsiones sitúan el crecimiento mundial de las primas de Vida en el 5,9% en 2026 y el 6,8% en 2027.

Por regiones

Al analizar el mapa global por regiones, el comportamiento del mercado refleja dinámicas muy consolidadas y focos de gran dinamismo. En el ramo de No Vida, Norteamérica se afianza como el principal motor de expansión a nivel mundial, seguida muy de cerca por Asia desarrollada y Oceanía.

En este contexto, el mercado español destaca de manera singular por su notable fortaleza en ambos segmentos.

Por un lado, los seguros de Vida Ahorro en España se verán impulsados por rentabilidades de la deuda soberana que se sitúan de forma consistente por encima de las previsiones de inflación.

Por lo que toca al entorno de tipos de interés, la curva de tipos de la deuda soberana española presenta una pendiente positiva en todos sus tramos, al igual que ocurre con la del resto de los países de la Eurozona, ofreciendo rentabilidades por encima de las previsiones de inflación en los tramos medio y largo de la curva, lo que seguirá dando soporte a la actividad de los seguros de Vida.

Por otra parte, el servicio de estudios de la aseguradora revisa al alza el crecimiento estimado para las primas de seguros No Vida del mercado español, hasta el 6,1% en 2026 y un menor crecimiento en 2027, hasta el 5,8%.

Por último, la industria analiza el comportamiento del mercado del reaseguro, un ámbito fuertemente condicionado por la siniestralidad reciente.

Las pérdidas aseguradas por catástrofes naturales volvieron a rebasar en 2025 la barrera de los 100.000 millones de dólares, evidenciando el peso del cambio climático en la frecuencia e intensidad de estos eventos.

A pesar de estas condiciones, el sector asegurador europeo ha mostrado una resiliencia considerable, con una sólida capitalización y una mejora de la rentabilidad.