Mutua lanza un dispositivo especial de atención para asegurados de hogar y autos ante los incendios forestales

Mutua ha lanzado un dispositivo especial de atención para sus asegurados de hogar y autos por los incendios, según ha anunciado este viernes.

La aseguradora ha destacado que busca "agilizar la gestión de posibles siniestros derivados de los incendios forestales de la Comunidad de Madrid y Ávila, así como en diferentes zonas de la península".

Así, ha habilitado un teléfono específico de comunicación preferente (915 036 415) para que los asegurados puedan recibir orientación "inmediata" sobre los pasos a seguir en caso de sufrir daños en sus viviendas o vehículos.

A través de este canal, la entidad informará de forma prioritaria sobre los trámites necesarios para la gestión de incidencias provocadas por los incendios.

El operativo se enmarca en el protocolo especial que la compañía activa ante fenómenos extraordinarios, tal y como ha llevado a cabo en los últimos años para garantizar una "atención ágil y eficaz" a sus asegurados, según ha subrayado Mutua Madrileña.

El servicio incluye además el envío de alertas por SMS para avisar de las posibles incidencias y de la necesidad de extremar las precauciones.