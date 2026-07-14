Generali España reduce su capital en 588 millones para reforzar reservas tras la integración de Liberty

Generali España ha ejecutado una reducción de capital por importe de 588,05 millones de euros, según consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme).

Tras la operación, el capital social suscrito de la aseguradora se sitúa en 323,65 millones de euros.

La compañía ha explicado que esta operación fue aprobada en la Junta General de Accionistas celebrada el pasado mes de abril y que no tiene impacto económico en el negocio.

"Se trata de una operación sin impacto", han señalado fuentes de Generali a EL ESPAÑOL-Invertia.

En concreto, la reducción se ha llevado a cabo mediante la disminución del valor nominal de las acciones, destinando el importe resultante a reforzar los recursos propios de la aseguradora.

Incrementar las reservas

"La reducción de capital aprobada por la Junta se realizó mediante la reducción del valor nominal de cada una de las acciones, y destinando esa reducción a incrementar las reservas voluntarias en el mismo importe en el que se redujo el capital social", explican desde la aseguradora.

La operación se enmarca en el proceso de reorganización interna tras la integración de Liberty Seguros en España, culminada en 2023.

"El objetivo de esta operación es la optimización de la estructura financiera de la sociedad y adecuar su capital social a las necesidades reales de capitalización tras la fusión con la antigua Liberty Seguros. Tiene su origen en el aumento de capital social que se llevó a cabo para atender el canje de acciones en su momento", añaden.

Cabe destacar que este tipo de ajustes, habituales tras procesos de integración, permiten a las compañías alinear su base de capital con sus necesidades operativas sin afectar a su solvencia ni a su actividad.