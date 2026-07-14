Allianz refuerza la prevención de incendios con tecnología satelital en toda España

Allianz ha puesto en marcha una iniciativa para impulsar nuevas capacidades de detección temprana de incendios forestales mediante inteligencia artificial y tecnología satelital.

La iniciativa surge de la mano de la startup tecnológica Satellites on Fire, según ha informado la aseguradora.

"El objetivo es anticipar riesgos y reducir el impacto ambiental, social y económico de los grandes incendios, uno de los principales riesgos climáticos que afronta España", ha detallado Allianz.

El proyecto se desarrollará durante el verano de 2026 con alcance nacional, monitorizando más de 50 millones de hectáreas mediante inteligencia artificial, observación satelital avanzada y modelos predictivos capaces de detectar focos de calor y anticipar su evolución, en una fase inicial y de implementación que permitirá validar el alcance y eficacia de estas nuevas capacidades.

Cabe recordar que España registró en 2025 el peor año de incendios de las últimas tres décadas, con 354.793 hectáreas arrasadas, y cerca de 500.000 hectáreas quemadas desde 2023.

Impacto económico

En paralelo, el impacto económico continúa creciendo. Los incendios generaron en 2025 pérdidas cercanas a los 5.000 millones de euros, mientras que las indemnizaciones del sector asegurador alcanzaron los 770 millones, según Unespa.

Al respecto, Veit Stutz, CEO de Allianz Seguros, ha asegurado que "los incendios forestales se han consolidado como uno de los principales riesgos climáticos para España. Como aseguradora, nuestro compromiso ya no se limita a acompañar a las personas cuando ocurre un siniestro, sino que pasa por anticiparnos al riesgo y contribuir activamente a prevenirlo.

Y ha añadido que "proyectos como este reflejan esa ambición: gracias a la inteligencia artificial y la observación satelital, podemos detectar incendios con mayor antelación y ganar un tiempo clave para proteger a las personas, el territorio y la actividad económica".

"España enfrenta el mismo desafío que nos llevó a crear Satellites on Fire en Argentina. Los incendios no esperan y los sistemas convencionales llegan tarde. Trabajar con Allianz nos permite llevar a Europa lo aprendido en América Latina, donde ya hemos demostrado que detectar antes salva bosques, comunidades y vidas", ha afirmado Franco Rodríguez Viau, CEO y cofundador de Satellites on Fire.

Según el proyecto, la tecnología permite reducir en unos 35 minutos los tiempos de detección frente a sistemas como los de NASA, identificar hasta un 30% más de incendios y reducir un 40% los falsos negativos en fases iniciales.