Madrid refuerza su papel como puente empresarial y asegurador entre Europa y Latinoamérica

Madrid está consolidando su posición como una de las principales plataformas empresariales entre Europa y Latinoamérica.

Este dinamismo está elevando la complejidad de los riesgos corporativos y la demanda de soluciones especializadas de aseguramiento y reaseguro, en un contexto en el que sectores como energía, infraestructuras, construcción, renovables, transporte, telecomunicaciones, servicios financieros y seguros comparten una misma tendencia de internacionalización.

En concreto, las operaciones de M&A y la presencia de grandes contratistas en proyectos estratégicos de Latinoamérica movieron en 2024 un volumen de 215.131 millones de dólares en primas, un 5,8% más que en 2023, lo que refleja la intensidad de la relación empresarial entre ambas orillas.

A ello se suman riesgos crecientes vinculados al cambio climático, la regulación, la operativa, la ciberseguridad, la reputación y la continuidad de negocio.

España es ya el segundo mayor inversor directo en Latinoamérica, solo por detrás de EEUU, y que la región concentra más del 30% del stock total de inversión directa emitida por España en el exterior.

Dentro de ese volumen, los servicios financieros y de seguros representan el 35% del total, el mayor peso sectorial, fruto de la expansión histórica de bancos y aseguradoras españolas desde los años noventa.

En este contexto, Madrid gana peso como centro desde el que se articula parte de la respuesta aseguradora.

En los últimos cinco años se ha reforzado la presencia de compañías internacionales en la capital, junto con nuevos modelos especializados y plataformas de suscripción, que amplían el ecosistema de capacidad, intermediación y especialización técnica.

"Madrid lleva años actuando como punto de encuentro entre Europa y Latinoamérica", afirma Juan Escudero, Managing Director de Jhasa

Y ha añadido que "lo que estamos viendo ahora es una mayor sofisticación del mercado: las empresas crecen internacionalmente, los riesgos son más complejos y la necesidad de soluciones aseguradoras y reaseguradoras especializadas es cada vez mayor".

La respuesta del sector a esta evolución llega con Madrid Reinsurance Week, una iniciativa impulsada por varias compañías del mercado asegurador y reasegurador que busca crear una plataforma técnica y profesional para conectar a gerentes de riesgos, aseguradoras, reaseguradoras, brókeres, suscriptores, ajustadores, peritos, abogados especializados y empresas con exposición internacional.