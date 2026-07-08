Allianz Partners recortará hasta 1.800 puestos de trabajo en Europa con el foco puesto en impulsar la IA

Allianz Partners ha anunciado la reducción de hasta 1.800 empleos en toda Europa en línea con su estrategia para la implementación de la inteligencia artificial en su negocio.

Esta cifra supone un 8% del total de la plantilla de la filial de Allianz, según recoge Bloomberg.

Cabe destacar que Allianz Partners es una compañía global del grupo Allianz especializada en seguros de viaje, asistencia médica y servicios para el hogar. Opera principalmente bajo marcas comerciales como Allianz Assistance y Allianz Travel.

El consejero delegado de Allianz Partners, Tomas Kunzman, adelantó la noticia en un evento en Múnich donde informó que este plan de recorte, previsto para entre 1.500 y 1.800 trabajadores, contará con opciones como jubilaciones anticipadas o indemnizaciones negociadas con los empleados afectados.

Kunzman ha subrayado que llevan alrededor de seis meses negociando con los comités de empresa y que ya han ofrecido planes de salida voluntarios para trabajadores en España, Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo.

Los efectos de la IA

La reducción de plantilla tiene lugar en un momento marcado por la incertidumbre creada por los efectos que la inteligencia artificial podría tener en los mercados laborales internacionales, al tiempo que las empresas implementan planes para desplegar la IA en sus negocios.

"Esto podría sucedernos a cualquiera de nosotros en algún momento", ha advertido el consejero delegado sobre los recortes en Allianz Partners.

"Tratamos a estos colegas exactamente como corresponde: con justicia", ha añadido.