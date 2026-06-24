Las primas de seguros se incrementaron en España un 13,8% en 2025, y un 23,2% en los ramos de Vida

El sector asegurador español registró en 2025 un volumen de primas en 85.903 millones de euros. Esta cifra representa un aumento del 13,8% respecto al año anterior, según Mapfre Economics.

El servicio de estudios de Mapfre ha presentado este miércoles el informe El mercado español de seguros en 2025. Este recoge que el motor de crecimiento ha sido el segmento de seguros de Vida, que ha experimentado una fuerte recuperación tras el retroceso registrado en 2024.

En concreto, las primas de Vida alcanzaron los 35.926 millones de euros, con un incremento del 23,2%, impulsadas por el dinamismo del negocio de ahorro en un entorno de tipos de interés más favorable.

Dentro de este segmento, destaca especialmente el comportamiento del seguro de Vida Ahorro, con un crecimiento del 26,8%, apoyado en la evolución positiva de productos como los seguros de capital diferido, los unit-linked y las rentas vitalicias, estas últimas con un aumento especialmente significativo.

Por su parte, el negocio de No Vida mantuvo una evolución sólida y sostenida, con unas primas de 49.977 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 7,8%, muy por encima de la inflación media del ejercicio.

Seguro de Salud

Todos los grandes ramos contribuyeron al crecimiento, destacando especialmente el seguro de Salud, que aumentó un 11,5%, seguido de Automóviles (+8,4%) y Multirriesgos (+6,6%), lo que refleja el dinamismo de la demanda en los segmentos vinculados a la protección de las personas y los patrimonios.

Además del crecimiento en primas, "el ejercicio 2025 ha estado marcado por una notable mejora de la rentabilidad del sector", ha detallado Mapfre Economics.

En concreto, el beneficio agregado de las entidades aseguradoras se elevó hasta los 7.316 millones de euros, un 15,1% más que en 2024, lo que se tradujo en un incremento de los principales indicadores de rentabilidad, con un ROE del 15,8%.

"Esta mejora responde tanto a la evolución favorable del resultado técnico, gracias entre otros factores a una reducción de la siniestralidad, como al buen comportamiento de los resultados financieros, en un entorno de progresiva normalización monetaria", ha explicado el servicio de estudios.

Por CCAA

Respecto a la inversión media en seguros por comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid se sitúa como la región con mayor gasto por habitante, con 2.214 euros anuales, seguida de Cataluña, con 1.680 euros, consolidándose ambas como los mercados con mayor desarrollo del seguro en España.

En el extremo opuesto, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (822 euros por habitante), Murcia (1.010 €) y Canarias (1.024€) registran los niveles más bajos.

Para este año, las perspectivas del servicio de estudios de Mapfre "son positivas pero apuntan a una moderación en el crecimiento, con tasas previstas de en torno al 7,5% en Vida y el 6% en No Vida", en un entorno todavía condicionado por la incertidumbre geopolítica y la evolución de los tipos de interés.