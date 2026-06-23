BBVA bonifica con un 35% el seguro de Vida a los clientes que contraten otro seguro adicional

BBVA bonificará a los clientes de su seguro de Vida con un descuento del 35% en su prima si contratan otro seguro adicional, según ha informado este martes.

Entre estos seguros se incluyen los ramos de salud, hogar, decesos, motor, accidentes y protección para autónomos y profesionales.

En concreto, el descuento se aplicará siempre que el tomador de la nueva póliza de Seguro Vida BBVA haya contratado alguno de los seguros bonificados en los 30 días.

La bonificación se mantendrá en cada renovación anual mientras permanezca en vigor el seguro que da derecho al descuento y el tomador del seguro de vida lo siga siendo.

BBVA ha detallado que la promoción no es acumulable a otros descuentos que puedan aplicarse al Seguro Vida BBVA, pero sí es compatible con las bonificaciones del Plan EstarSeguro.

"El objetivo es que cada cliente pueda proteger lo que más le importa con una solución adaptada a sus necesidades y con la posibilidad de construir su propio paquete de seguros desde una experiencia más fácil de gestionar", ha afirmado el responsable de Seguros de BBVA, Eugenio Yurrita.

"Esta iniciativa se enmarca en la estrategia de BBVA de poner al cliente en el centro a través de una perspectiva radical, con la que la entidad busca construir soluciones a partir de las necesidades reales de las personas y no desde una lógica de producto aislado", ha explicado la entidad.