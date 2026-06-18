Mapfre eleva al 2,4% la rentabilidad de un seguro de ahorro-inversión para premiar a sus actuales clientes

Mapfre ha anunciado el incremento de hasta el 2,4% la rentabilidad a un año de uno de sus seguros de ahorro-inversión con el objetivo de recompensar la fidelidad de sus actuales clientes.

La aseguradora ha detallado en un comunicado que "desde hoy y hasta que se complete el volumen previsto, este tipo de interés mejorado se reserva en exclusiva a quienes ya forman parte de su cartera".

Con esta medida, Mapfre pretende "devolver así la confianza que los clientes han depositado" en la compañía, ha remarcado.

Para los nuevos usuarios que quieran suscribir este seguro de ahorro-inversión a prima única, pero que todavía no tengan ningún producto con la entidad, la rentabilidad ofrecida a un año se sitúa en hasta el 2,2%.

Para acceder a la rentabilidad superior, basta con disponer de algún producto contratado con Mapfre a fecha 31 de mayo del presente ejercicio, sin que se exijan requisitos adicionales, según ha explicado.

Este seguro comercializado bajo el nombre de 'Millón Vida', está especialmente orientado a perfiles de ahorradores conservadores y se plantea como una opción "muy atractiva" para inversiones a corto plazo, al garantizar una rentabilidad fija sin asumir riesgos a vencimiento.

El importe mínimo para poder invertir en este producto es de 3.000 euros y se puede contratar por cualquier persona con edades comprendidas entre los 18 y los 95 años.

Asimismo, el seguro contempla la posibilidad de rescate total del capital una vez transcurrido el primer año de vigencia de la póliza.