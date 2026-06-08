Mutua refuerza su estrategia en movilidad con coberturas para los coches eléctricos y la compra de Reynasa

Mutua Madrileña avanza en su apuesta por la nueva movilidad con una estrategia que combina el esfuerzo de la protección aseguradora y la integración de servicios en torno al vehículo.

En un contexto marcado por la expansión de los coches eléctricos, la compañía busca posicionarse no solo como proveedor de pólizas, sino como un actor relevante en toda la cadena de valor del automóvil.

La aseguradora parte de una premisa clara: el negocio ya no se limita a asegurar el coche, sino a controlar todo lo que le sucede al vehículo a lo largo de su vida útil.

En esta línea, Mutua ha lanzado una cobertura específica para baterías de vehículos electrificados y la adquisición de Reynasa para reforzar su ecosistema industrial y de servicios.

La nueva cobertura para baterías se dirige a uno de los componentes más sensibles y costosos de los vehículos eléctricos e híbridos.

ECOMutua

Según ha explicado la entidad, la póliza amplía la protección frente a siniestros, averías, ciberataques, vandalismo y daños derivados de la carga o de condiciones extremas de temperatura. Se trata de una respuesta a los nuevos riesgos que han emergido en el mercado y que hasta hace pocos años apenas existían en el segmento de automoción.

Para Mutua, la batería no es solo un elemento técnico, sino uno de los principales focos de preocupación para el conductor, tanto por su elevado coste como por su papel central en el funcionamiento del vehículo.

Reynasa

Asimismo, la compañía ha incorporado además un servicio gratuito en sus seguros para vehículos electrificados: un test anual de vida útil y estado de la batería, que podrá realizarse en la red de centros Aurgi, también perteneciente al grupo.

En paralelo, la compra de Reynasa refuerza la presencia de Mutua Madrileña en el ámbito de la movilidad desde una lógica más industrial y de distribución. La operación amplía su capacidad en un ecosistema en el que ya operaba a través de marcas como Centauro, Voltio, Aurgi y Motortown, consolidando su control sobre el mantenimiento y la posventa.

Centauro es la empresa de alquiler de coches sin conductor integrada en el Grupo Mutua Madrileña. Está presente en España, Italia, Portugal y Grecia, con especial peso en destinos turísticos, urbanos y de costa.

La compañía destaca por una flota de más de 40.000 vehículos y por una renovación muy frecuente, cada siete meses, lo que le permite ofrecer modelos recientes y una gama muy variada.

Por su parte, Voltio es su marca de carsharing en Madrid y está enfocada en movilidad urbana 100% eléctrica. Su servicio se basa en el alquiler por minutos y en soluciones flexibles para moverse por la ciudad sin necesidad de vehículo en propiedad.

De hecho, Voltio cuenta con una flota de unos 1.000 coches, y la intención del grupo es duplicar esa flota hasta el entorno de los 2.000 coches eléctricos. Así lo avanzó Víctor Zambrana, director general adjunto de Mutua Madrileña, en la sexta edición del foro económico Wake Up, Spain!

Con estos movimientos, la aseguradora profundiza en su estrategia de diversificación, primero mejorando la protección del cliente de vehículo electrificado y, después, incorporando activos que le permiten ganar peso en toda la cadena de servicios vinculados al automóvil.

En paralelo a esta estrategia, el grupo mantiene el foco en la competitividad de precios en un entorno de elevada inflación. "Nuestra intención es extender este año la política de congelación de tarifas a más del 40% de nuestra cartera de autos", destacó el presidente de Mutua Madrileña, Ignacio Garralda.

Por ramos, el negocio de Autos alcanzó unos ingresos por primas de 2.660 millones de euros, tras crecer un 13,6%. En 2025, la compañía captó 560.000 pólizas netas, lo que le permitió situar su cuota de mercado en el 18,6%, con un ratio combinado del 96,7%.