Mutualidad compra el 9,9% de Expertia Seguros por 5 millones de euros

Mutualidad y Expertia Seguros han sellado un acuerdo para la entrada de Mutualidad en el accionariado de Expertia (del Grupo Preventiva) con una participación del 9,90%.

El precio de la operación ronda los 5 millones de euros, según fuentes del mercado.

Nortia Capital, el holding de Manuel Lao, entró en Expertia hace un año con un 35%, y con la adquisición de Mutualidad ahora se diluirá al 34%.

Su unión da impulso a la estrategia de Expertia de alianzas con otras aseguradoras. Y representa "la unión de dos visiones centradas en acompañar al cliente en todas las etapas de su vida, especialmente en el creciente segmento silver", según las compañías.

Para Mutualidad, esta alianza se integra plenamente en su ambicioso plan estratégico 2025-2028, una hoja de ruta que busca transformar la entidad en una organización "más moderna, diversificada y abierta a nuevos colectivos con el propósito de contribuir a una sociedad más colaborativa, justa e inclusiva".

Fundada en el año 1955 y adquirida posteriormente en el año 2000 por el Grupo Preventiva, Expertia Seguros es una compañía especializada en ofrecer soluciones integrales para la protección de las personas y sus familias.

Con una clara apuesta por la digitalización y la simplicidad en la contratación, su modelo de negocio está centrado en la innovación con el desarrollo de alianzas con otras aseguradoras.

En el caso de Mutualidad, cerró el ejercicio 2025 con cifras históricas: 765 millones de euros en primas, con un crecimiento del 34% respecto a 2024; y más de 11.180 millones de euros de ahorro bajo gestión, con un crecimiento del 6,4% que sitúa a Mutualidad entre las cinco principales aseguradoras de vida ahorro en España.