Allianz y Telpark se alían con acuerdos de venta cruzada de seguros y servicios de movilidad

Allianz y Telpark han alcanzado un acuerdo a largo plazo de venta cruzada de seguros y servicios de movilidad, según ha anunciado este miércoles.

Así, los usuarios de Telpark podrán acceder a productos de Allianz a través de la app de Telpark, al tiempo que los clientes de la aseguradora se beneficiarán de ventajas exclusivas en la red de aparcamiento y recarga eléctrica.

En esta línea, Veit Stutz, CEO de Allianz Seguros, ha destacado que "el futuro del seguro va mucho más allá de la venta de pólizas: consiste en estar presentes siempre que nuestros clientes nos necesitan, y la movilidad es uno de esos momentos. La alianza con Telpark marca el inicio de una nueva etapa, en la que trabajaremos para construir un ecosistema de movilidad cada vez más amplio e innovador para nuestros clientes".

Al respecto, Pedro Agapito, CEO de Telpark, ha explicado que "esta alianza nos permite dar un paso más en nuestra evolución como líderes en la creación de ecosistemas de movilidad, integrando en una misma experiencia digital servicios clave como el aparcamiento, la recarga eléctrica y ahora también el seguro.

Y ha añadido que "se trata de conectar infraestructura, tecnología y servicios para acompañar al usuario en todo su recorrido, desde el mundo físico al digital, de forma sencilla y sin fricciones".

El acuerdo arrancará en toda España a través de la app de Telpark y en los parkings de 12 ciudades españolas (A Coruña, Alicante, Barcelona, Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Majadahonda, Marbella, Sant Cugat del Vallès, Sevilla, Valencia y Zaragoza).

Más de 40 parkings en España contarán con branding de la aseguradora. Además, incorporará progresivamente nuevos servicios y ventajas para los clientes de ambas compañías