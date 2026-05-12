El Gobierno destina 315 millones al plan de seguros agrarios de 2026 y refuerza las coberturas para agricultores

El Gobierno aprueba el convenio con Agroseguro para ejecutar el plan de seguros agrarios de 2026, dotado con 315 millones de euros. La medida, autorizada este martes por el Consejo de Ministros, permitirá subvencionar la contratación de pólizas y dar continuidad al 47º Plan de Seguros Agrarios Combinados.

El convenio entre la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) y Agroseguro fija el marco jurídico para aplicar el plan anual, liquidar ejercicios anteriores y coordinar la gestión de las subvenciones. La ayuda se descuenta directamente en el momento de contratar la póliza, de modo que llega de forma inmediata a agricultores y ganaderos.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el seguro agrario es "probablemente" uno de los instrumentos más importantes de la política agraria en España.

Así, ha defendido que "es un mecanismo de gestión de riesgos que supone, en definitiva, el poder responder algunas de las problemáticas con que se encuentran nuestros agricultores y ganaderos, y muy en particular las referidas a los fenómenos climáticos extremos y también al cambio climático".

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación subraya que el apoyo a la contratación de seguros es uno de los pilares de su política agraria. Desde 2020, el presupuesto destinado a estas ayudas ha subido un 50%, al pasar de 211,3 millones a los actuales 315 millones.

El plan de 2026 incluye 45 líneas de seguro que cubren la mayoría de los riesgos y prácticamente toda la producción agronómica de España.

También mantiene un apoyo reforzado para jóvenes, agricultores profesionales y titulares de explotaciones prioritarias, con subvenciones que pueden cubrir entre el 45% y el 50% del coste de la póliza y alcanzar hasta el 70% con aportaciones autonómicas.

Nuevas coberturas

El sistema de seguros agrarios se considera una herramienta clave frente a un contexto de cambio climático cada vez más severo, con fenómenos adversos más frecuentes y destructivos.

El Gobierno recuerda además que el capital asegurado superó por primera vez los 19.000 millones de euros entre 2024 y 2025.

El plan incorpora nuevas coberturas en enfermedades animales y actuaciones de perfeccionamiento técnico en varias líneas. También prevé estudios para futuras mejoras vinculadas a la dermatosis nodular contagiosa y a la peste porcina africana, con el objetivo de valorar su inclusión futura en los seguros de vacuno y porcino.

En la nota se destaca igualmente el peso del sistema español de seguros agrarios, creado en 1978 y basado en el coaseguro, como un modelo de referencia en la Unión Europea.

Las indemnizaciones abonadas en 2023 superaron los 1.240 millones de euros, un 56% más que el año anterior, en un ejercicio marcado por la sequía, el pedrisco y varios temporales.