Mutua, Mapfre y Reale impulsan su negocio en Chile en un entorno de fuerte crecimiento económico

Chile refuerza su posición como mercado estratégico para las aseguradoras españolas, que han intensificado su apuesta en 2025. Esta estrategia se ha traducido en crecimiento, mejora de resultados y nuevos acuerdos comerciales en un entorno regional favorable.

Mutua Madrileña ha consolidado el papel de Chile como uno de los pilares de su internacionalización a través de su filial BCI Seguros. Aportó al grupo ingresos por 945 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento del 8% respecto al ejercicio anterior.

"El Grupo Mutua está implementando planes de mejora en el ámbito de las prestaciones de auto, la digitalización y la gestión de la experiencia de cliente de su participada chilena, mejorando su eficiencia y rentabilidad", tal y como detalló la aseguradora en el comunicado de sus resultados de 2025.

En esta línea, Mapfre mantiene una presencia histórica en el país, operando en seguros de auto, hogar, vida y accidentes. Chile se sitúa así como uno de los mercados relevantes dentro de Latinoamérica, región que se ha convertido en uno de los principales motores de crecimiento del grupo a lo largo de 2025.

El director financiero de Mapfre, José Luis Jiménez, destacó en la rueda de prensa de los resultados trimestrales de 2026 que "Latinoamérica atraviesa un contexto económico diferente al de crisis anteriores, con una mayor autosuficiencia y un comportamiento más sólido de sus economías".

Posición de Latinoamérica

"A diferencia de episodios como los de 1973, 1979, 1990 o 2008, caracterizados por fuertes depreciaciones de divisas y tensiones en los mercados de deuda, en la actualidad varias monedas de la región han mostrado una apreciación significativa en los primeros meses del año", subrayó.

Este comportamiento se apoya en una menor dependencia externa y en el peso de sectores como el petróleo, el gas licuado y otras materias primas, lo que, según el directivo, podría situar a Latinoamérica en una posición relativamente favorable en un entorno internacional marcado por tensiones geopolíticas y cambios en los flujos financieros globales.

Dentro de este escenario, Chile destaca como uno de los mercados donde Mapfre ha reforzado su posicionamiento. La aseguradora ha firmado recientemente un acuerdo de bancaseguros con Banco Internacional, una operación que apunta a consolidar su crecimiento en el país y ampliar su base de clientes en el segmento de seguros vinculados al canal bancario.

Por su parte, Reale Seguros continúa avanzando en su estrategia en Chile. La filial cerró el ejercicio 2025 con un beneficio neto de 2,9 millones de euros, lo que representa un incremento del 221% respecto a 2024.

Las primas emitidas alcanzaron los 119 millones de euros, con un reparto de 68 millones en el ramo de automóviles. Además, la compañía registró un ratio combinado del 100,8%, lo que supone una mejora de 3,9 puntos porcentuales respecto al año anterior.

El consejero delegado de Reale Seguros Chile, Víctor Ugarte, subrayó a EL ESPAÑOL-Invertia el carácter estratégico del mercado chileno para el grupo, destacando no sólo su estabilidad y proyección dentro del sector asegurador latinoamericano, sino también el papel que ha adquirido la filial dentro de la organización.

"En estos años, la compañía ha demostrado una evolución consistente, un fuerte compromiso con sus clientes y corredores, y una clara alineación con nuestros valores de cercanía, servicio y sostenibilidad. Para Reale Group, Chile representa una plataforma de crecimiento relevante y un ejemplo de cómo una operación local, bien gestionada y con foco en las personas, puede generar valor a largo plazo para todo el grupo", destacó.

Este posicionamiento de las aseguradoras españolas se produce en un contexto de fuerte dinamismo del mercado asegurador chileno. Según la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de Chile, las ventas de seguros de vida registraron un crecimiento real del 15,4% en el primer semestre de 2025.

Entre los ramos con mayor peso destacan los seguros de vehículos, que concentran el 26,2% del total, y las coberturas de terremoto y tsunami, con un 25,5%, reflejo de las particularidades del riesgo en el país.