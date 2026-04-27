Mapfre mejora la rentabilidad de sus seguros de ahorro y ofrece hasta un 7,38% de interés

Mapfre ha relanzado su seguro de ahorro-inversión Millón Vida con rentabilidades mejoradas, atrayendo a inversores conservadores en un contexto de búsqueda de alternativas seguras a corto plazo, según ha anunciado este lunes.

El producto, a prima única, ofrece ahora un tipo de interés del 2,20% garantizado a un año, 4,55% a dos años y 7,38% a tres años, superando los tipos iniciales del 2%, 4,45% y 7,07% lanzados hace dos semanas.

Está disponible para clientes de 18 a 95 años con un mínimo de 3.000 euros de inversión, permitiendo rescate total tras el primer año y vigente hasta fin de saldo.

La entidad ha explicado que ofrece "un producto especialmente atractivo para ahorradores conservadores, convirtiéndose en una alternativa para inversiones a corto plazo, ya que ofrece una rentabilidad garantizada sin asumir riesgos a vencimiento".

También está vigente hasta agotar el saldo disponible y existe la posibilidad de rescate total, una vez transcurrido el primer año.

Con este lanzamiento, la compañía "refuerza su amplia oferta en seguros de ahorro", según ha destacado.

El año pasado, las primas de Mapfre en España crecieron un 11,1% hasta 9.622 millones de euros, mientras el beneficio neto alcanzó 436 millones, un 24,5% más que en 2024.