DKV casi triplica su beneficio hasta 54,6 millones de euros en 2025 pese al impacto de su salida de Muface

DKV obtuvo un beneficio neto atribuido de 54,6 millones de euros, lo que supone casi triplicar (+271%) el resultado del año anterior, cuando ganó 14,7 millones de euros, en un ejercicio marcado por su salida de Muface.

La aseguradora ha registrado "los mejores resultados de la historia", según ha explicado Javier Cubría, director general financiero de DKV este martes.

El ratio combinado se situó en el 91,2% y la siniestralidad en el 74,8%.

"Estos resultados son fruto del esfuerzo de toda la compañía en una gestión excelente del servicio a sus clientes y nos aportan una ambición renovada para alcanzar los objetivos del plan estratégico hasta 2030", ha afirmado el consejero delegado de DKV, Fernando Campos.

No obstante, la salida de Muface tuvo un impacto negativo en la facturación de la aseguradora. El volumen de primas alcanza los 945 millones de euros, un 7,5% menos que en 2024.

Muface

La aseguradora ha explicado que la salida del convenio de Muface también ha afectado a la cartera de clientes, que ha caído a 1,75 millones, un 11,7% menos.

En 2025 se registraron menos de 100 millones de primas por Muface, debido al convenio extendido hasta mayo, que se comparan con los cerca de 200 millones que se registraron en 2024.

DKV ha expresado su confianza en que ganará los dos pleitos que mantiene con la Administración para compensar las pérdidas en las que incurrió por el anterior concierto para prestar asistencia sanitaria a los mutualistas adscritos a Muface.

"Hemos iniciado el procedimiento con confianza en que tenemos argumentos para obtener una compensación", ha afirmado. Eso sí, ha remarcado que "cualquier posibilidad de cerrar con un acuerdo en lugar de esperar una sentencia se valorará".

Plan Estratégico

Por otra parte, la compañía también ha presentado su nuevo plan estratégico hasta 2030. Campos ha destacado que comienzan este plan "desde una posición de absoluta fortaleza".

"Nosotros impulsamos un modelo de salud híbrido. Tenemos concertado 97 de los 100 hospitales privados de España con mejor reputación (Merco Sanitario)", ha explicado.

La compañía abrirá 100 nuevas oficinas comerciales en cuatro años hasta llegar a las 220 oficinas.

La presidenta de DKV, Laura González-Molero, ha agregado que la prioridad de la firma en los próximos años es lograr un crecimiento rentable en un contexto de transformación del sector asegurador.

La aseguradora quiere crecer por encima del mercado en Salud y Decesos, así como ofrecer servicios complementarios y asegurar el resultado técnico para afrontar la inflación de las prestaciones sanitarias.

También busca incorporar capacidades en inteligencia artificial, buscando "maximizar" el valor que los empleados aportan a clientes, distribuidoras y proveedores.

"Nuestra visión es ser el socio de confianza líder en salud y bienestar en España y acompañar con soluciones excelentes personalizadas y cercanas", ha destacado el CEO de la aseguradora.