El mapa mundial de las aseguradoras se reordena: el negocio crece más en Asia y Europa pero cae en EEUU

El mapa mundial de las aseguradoras se ha reordenado en el primer trimestre de 2026. Mientras las grandes compañías de seguros de Estados Unidos han sufrido un fuerte castigo bursátil, las aseguradoras asiáticas y europeas han ganado peso en el ranking, según GlobalData.

En concreto, las cinco aseguradoras más afectadas en bolsa han sido UnitedHealth Group, Elevance Health, The Progressive, The Cigna Group y Aflac, que en conjunto han perdido unos 226.000 millones de dólares en capitalización bursátil en doce meses.

El caso más llamativo es el de UnitedHealth. Los ingresos del ejercicio 2025 aumentaron cerca del 12%, hasta los 447.600 millones de dólares, pero la compañía anunció que sus previsiones para 2026 apuntan a que las ventas caerán a "más de 439.000 millones de dólares", lo que implica una contracción en lugar de un crecimiento.

Además, la capitalización bursátil de UnitedHealth ha experimentado una caída significativa de alrededor del 40% en el último año, pasando de máximos previos cercanos a los 453,50 dólares por acción a un precio actual de aproximadamente 316,40 dólares, con una capitalización actual estimada en 287.188 millones de dólares.

Es decir, su capitalización bursátil pasó de 472.000 millones de dólares a 245.600 millones.

La compañía, además, se enfrenta a una mayor presión regulatoria en Estados Unidos por sus prácticas de facturación en Medicare Advantage.

Murthy Grandhi, analista de perfiles de empresas en GlobalData, explica que "no se trata de un problema generalizado del sector, sino de una catástrofe específica del sector de la atención médica administrada en Estados Unidos".

Aseguradoras asiáticas

En paralelo, las aseguradoras asiáticas y europeas han reforzado su posición en la parte alta del ranking global. AIA Group figura entre las grandes beneficiadas, con una subida de casi el 39% en su valoración, apoyada por el crecimiento del negocio nuevo y la recuperación de China continental.

También destacan Ping An Insurance y China Pacific Insurance, con avances de doble dígito, mientras que la alemana Allianz y Chubb han registrado subidas más moderadas, en torno al 7%, pero suficientes para consolidar su posición en el mercado.

De hecho, Allianz Seguros España cerró 2025 con un beneficio antes de impuestos de 175 millones de euros. Esta cifra supone un alza del 31% en comparación con el año anterior.

El beneficio operativo en el conjunto del año fue de 243 millones de euros, lo que supone un alza del 7% frente a 2024.

Volviendo al informe de GlobalData, este recoge que la combinación de mejor suscripción, diversificación geográfica y menor exposición a la presión regulatoria está favoreciendo a estas compañías.

También interpreta este movimiento como una señal de fragmentación del negocio asegurador internacional. La foto del trimestre muestra un sector donde la geografía pesa cada vez más: Asia y Europa captan el impulso, mientras parte del negocio estadounidense pierde atractivo bursátil.

La firma añade que la volatilidad geopolítica, los aranceles y la inflación médica seguirán condicionando la evolución del sector a lo largo de 2026.

Grandhi destaca que "las compañías de seguros se enfrentan a crecientes pérdidas de carga marítima vinculadas a las persistentes perturbaciones en el estrecho de Ormuz y el Mar Rojo, mientras que la demanda de productos de crédito comercial y de riesgo político se acelera".