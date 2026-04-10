Occident lanza una nueva emisión de su seguro Ahorro capital con un 2,9% garantizado el primer año

Occident ha lanzado una nueva emisión de su seguro Ahorro capital, un producto que ofrece una rentabilidad garantizada del 2,9% anual durante el primer año.

La aseguradora ha informado en un comunicado que el producto exige una aportación inicial mínima de 10.000 euros y, una vez suscrito, admite ingresos adicionales por importes a partir de 3.000 euros.

Tras el primer ejercicio con el tipo de interés garantizado, el seguro pasa a aplicar una tasa de revalorización con revisión trimestral.

Además, el seguro incorpora un capital extra equivalente al 4% del valor acumulado en caso de fallecimiento del asegurado.

En esta línea, la directora de Productos de Ahorro y Vida Colectivo de Occident, Cristina Navarro, ha destacado que "con esta nueva emisión seguimos reforzando nuestra oferta de soluciones de ahorro dirigidas a clientes que priorizan la seguridad y la estabilidad en sus decisiones financieras".

El seguro de ahorro puede contratarse hasta el 30 de abril o hasta que se agote la emisión prevista.

También contempla la posibilidad de realizar rescates totales o parciales a partir de los tres meses desde la firma del contrato, mientras que el rescate total deja de tener penalización una vez transcurridos nueve meses.