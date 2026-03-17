Mutua, líder en innovación aseguradora

Mutua Madrileña ha sido reconocida como la aseguradora más innovadora, según la cuarta edición del Índice Español de Innovación, ranking elaborado por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) en colaboración con la consultora Neovantas.

Esto se debe, según ha indicado la empresa en un comunicado, a la mejora de su percepción entre los clientes, un comportamiento que también se refleja en los indicadores de satisfacción y lealtad.

Entre los proyectos de innovación más destacados de 2025 de Mutua Madrileña figuran su ecosistema de servicios en seguros de auto, hogar y en movilidad, el proyecto de fisioterapia digital que ayuda a la recuperación de lesionados en siniestros, el servicio de Aurgi para el mantenimiento de vehículos y reparación ligera y las iniciativas de MutuaHome y MutuaPets, entre otros.

"El reconocimiento refuerza el compromiso de Mutua Madrileña con la excelencia, la mejora continua y la adaptación a las necesidades de sus asegurados en un entorno en constante evolución", ha afirmado la aseguradora.

El índice se compone de más de 25.100 encuestas a consumidores y analiza 131 marcas de 21 sectores. Evalúa la innovación desde la perspectiva del cliente y tiene en cuenta aspectos como la innovación comercial, digital y social.

Respecto a los índices totales, las empresas más innovadoras comercialmente son Ikea, Apple y Toyota; las más innovadoras socialmente son Toyota, Ikea y Balay; mientras que las más innovadoras digitalmente son Apple, Revolut y Samsung.