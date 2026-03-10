Prima Seguros se plantea entrar en el mercado de las motos tras doblar las primas de auto en 2025, hasta casi 40 millones

Prima Seguros se plantea entrar en España en el segmento de las motos. La idea, que ronda la cabeza de sus responsables, es poder avanzar en un apartado que consideran una evolución natural de su negocio de auto, con el que han conseguido doblar primas en 2025.

A cierre del pasado ejercicio, anotan 39 millones en primas emitidas en nuestro país, donde la insurtech italiana, famosa por estar participada por gigantes de la inversión como Blackstone, Goldman y Carlyle, desembarcó en 2022.

De ellos no queda ya nada: el protagonismo ahora lo ostenta AXA, que se hizo con el 51% de Prima el año pasado y avanzará hasta controlar el 100% a finales de 2029 como tarde.

Pese a esos planes, Prima mantendrá independencia operativa y estratégica, asegura a periodistas el country manager de la aseguradora en España, Ignacio Castilla.

"Nos mantiene esa identidad propia porque en el fondo, en términos de cultura, de gestión y velocidad somos una compañía muy distinta, con una filosofía casi de startup incluso en Italia, donde no somos startup para nada, porque somos el cuarto player por cuota de mercado en auto", apunta.

De allí procede la abrumadora mayoría de los resultados del grupo, que cerró a nivel global el 2025 con 1.813 millones de euros en primas, casi un 40% más que el año anterior.

Motos

En España son aún un actor pequeño, admite Castilla, aunque se marcan fuertes objetivos a corto plazo para avanzar puestos en el ranking asegurador.

Por ejemplo, duplicar la cartera en 2026 y, de hecho, que cada año puedan mantener ese ritmo, mientras mejoran los datos de siniestralidad para aumentar la rentabilidad, algo complejo teniendo en cuenta que se ha recrudecido la competencia en el sector.

"La tendencia inflacionaria ha subido mucho las primas, pero en el fondo tienes que diferenciarte y ahí entra nuestra propuesta de valor", sostiene, basado en tecnología propia, analítica avanzada y eficiencia operativa para ajustar al máximo el precio.

Pero mientras todo eso avanza, miran con interés a las motos. "Sí nos lo planteamos, y si bien no tenemos una fecha concreta, es un paso muy natural en torno al coche, porque en verdad es un producto muy parecido", reconoce Castilla.

Es otra oportunidad de negocio innegable y notan que genera cierta sorpresa entre los clientes que no cuenten aún con este tipo de pólizas, teniendo en cuenta que patrocinan al equipo Prima Pramac Racing en MotoGP.

La expectativa es que puedan "empezar a ponerlo en la hoja de ruta" hacia finales de este año o inicios de 2027.

Expansión en España

El resto de planes para este año pasan por centrarse en las iniciativas puestas en marcha para expandirse en nuestro país.

Una de ellas es el lanzamiento de su primera campaña en televisión “Sí, tu Prima”, así como la activación de su canal directo a través de su página web helloprima.es, pensado para potenciar su modelo de distribución digital.

También destaca el acuerdo de patrocinio estrenado recientemente con el Betis y que se extenderá durante tres años.

La colaboración, sostiene la compañía, les permite aumentar su notoriedad en el mercado español, "conectar con nuevas audiencias" y apoyar el crecimiento de la distribución directa a través de su web y nuevas campañas de televisión y radio.

En paralelo, Prima continúa ampliando su equipo local. La insurtech prevé incrementar su plantilla en España en torno a un 30%, superando los 180 profesionales en 2026, en línea con su estrategia de crecimiento y escalabilidad en el país.