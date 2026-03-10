MediaMarkt y Zurich lanzan un seguro de ciberprotección para particulares en las tiendas

MediaMarkt y Zurich han lanzado el primer seguro de ciberprotección para particulares en el punto de venta en España, reforzando su alianza en torno a la seguridad digital de los consumidores, según han informado este martes.

La compañía de distribución de electrónica de consumo y servicios incorpora esta nueva solución a su oferta en las 111 tiendas que tiene en el país, con el objetivo de ofrecer mayor tranquilidad a los usuarios frente a unas amenazas online en constante crecimiento.

El producto, diseñado por Zurich, ofrece una cobertura integral para toda la familia frente a los riesgos digitales más habituales derivados del uso de dispositivos conectados a Internet, como portátiles, tablets, teléfonos móviles o televisores inteligentes.

Entre sus principales coberturas figuran la protección frente al robo de identidad, la certificación de casos de ciberbullying y la protección de las compras online, combinando indemnización económica con acompañamiento legal y asistencia especializada.

"El seguro de ciberprotección para particulares refuerza nuestra propuesta centrada en la protección, la privacidad y la tranquilidad, ofreciendo no solo cobertura económica, sino también acompañamiento legal y asistencia especializada para navegar más seguros en el entorno digital", ha explicado Javier Rodríguez, director de Partners de Zurich Seguros.

El lanzamiento se produce en un contexto de creciente preocupación por la ciberdelincuencia en España, donde tres de cada cuatro consumidores se declaran inquietos por este tipo de delitos. Según datos del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) citados por las compañías, solo en 2024 se detectaron casi 100.000 incidentes relacionados con phishing, malware y fraude online.

Este seguro de ciberprotección es el primero de sus características que se comercializa directamente en el punto de venta, integrado en la experiencia de compra de MediaMarkt.

Soluciones tecnológicas

Los clientes pueden contratarlo en las secciones de informática, telefonía, gaming u hogar conectado, asesorados por los expertos de la cadena, que refuerza así su acompañamiento con soluciones tecnológicas personalizadas y una contratación sencilla y accesible.

"En MediaMarkt trabajamos para que la tecnología mejore la vida de las personas, y eso también implica soluciones que aporten confianza y tranquilidad", ha afirmado Antonio Ferrero, Chief Operating Officer de MediaMarkt España.

Con esta alianza, Zurich y MediaMarkt aseguran dar un paso decisivo en la protección digital del consumidor, contribuyendo a crear un ecosistema tecnológico más seguro, accesible y cercano.



