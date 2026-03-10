Mapfre lanza un nuevo servicio que alerta de riesgos meteorológicos extremos

Mapfre ha lanzado Mapfre Contigo, un nuevo servicio digital a través del que alertará a sus clientes de riesgos meteorológicos que puedan ocurrir en sus respectivas zonas, según ha informado este martes.

En concreto, el sistema avisa a todos los clientes del seguro de hogar de la aseguradora sobre riesgos climáticos detectados en torno a su vivienda, de manera digital y gratuita y con una antelación de 24 horas.

Los avisos, que llegan a los clientes a través de WhatsApp o de la aplicación de Mapfre (a elección de estos), se centran en los riesgos de frío extremo, vientos fuertes, tormenta, nieve, olas de calor o danas, "con el objetivo de proteger a los asegurados y sus bienes de cualquier posible incidencia meteorológica", según ha explicado.

En el caso de que el cliente tenga más de una residencia asegurada con la compañía, el sistema se aplicaría a todas las establecidas.

El sistema cruza datos meteorológicos y geográficos, basados en el código postal de la vivienda asegurada, y funciona en tres pasos: envía avisos nominativos de las alertas rojas y naranjas que pueden suceder en la zona, incluyendo consejos preventivos en función del fenómeno.

Asimismo, en caso de siniestro, manda también un enlace para que el cliente pueda presentar el parte correspondiente de manera digital; y finalmente pregunta por la situación, desactiva la alerta y comparte una encuesta de satisfacción.