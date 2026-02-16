Occident lanza su primer seguro para patinetes eléctricos

Occident se suma a las aseguradoras que ofertan un seguro específico para los patinetes eléctricos. La compañía ha lanzado al mercado esta nueva póliza específica "con el objetivo de reforzar la seguridad, el cumplimiento normativo y la protección de sus asegurados".

Así, Occident da respuesta al nuevo marco regulatorio que establece la obligación de disponer de un seguro de responsabilidad civil para que los patinetes eléctricos puedan circular, en un contexto de creciente uso de estos medios de transporte en entornos urbanos.

El nuevo seguro se incorpora como una nueva modalidad dentro del producto de Motos y ciclomotores, y está diseñado para simplificar la contratación, ya que identifica automáticamente si el patinete debe asegurarse como vehículo personal ligero (VPL) o vehículo a motor (VM), aplicando en cada caso las coberturas y capitales de responsabilidad civil correspondientes.

En este sentido, los patinetes VPL son aquellos vehículos de una o más ruedas y una sola plaza, de propulsión exclusivamente eléctrica, y con velocidad máxima entre 6 y 25 km/h si pesan menos de 25kg, o entre 6 y 14km/h si superan ese peso. Por su parte, los patinetes VM son aquellos que tienen una velocidad entre 14 y 25 km/h y pesan más de 25 kg.

En el caso de patinetes VPL, la póliza incluye la responsabilidad civil obligatoria con capitales de hasta 6,45 millones de euros por daños personales, y hasta 1,3 millones de euros por daños materiales.

Para los patinetes VM, el seguro contempla la responsabilidad civil obligatoria con capitales más elevados: 70 millones de euros en daños personales y 15 millones de euros en daños materiales.

Según el director de Automóviles de Occident, Rafael Moyano, "con este lanzamiento, queremos facilitar que los usuarios de patinete cuenten con una protección clara y adecuada a la tipología de su vehículo, al mismo tiempo que reforzamos la seguridad y el cumplimiento normativo".

En esta línea, afirma que "el objetivo es contribuir a una movilidad urbana más responsable, con garantías para el conductor y para terceros".