Mapfre lanza un seguro complementario de accidentes por 50 euros al año

Mapfre ha lanzado un seguro complementario frente a accidentes que ofrece un capital garantizado y primas únicas para todos, siendo contratable por adultos de hasta 66 años, según ha informado.

La aseguradora ha indicado que el seguro está especialmente pensado para conductores ocasionales, como en el caso de una familia con hijos conductores noveles. Para contratarlo es necesario tener otro tipo de seguro adicional.

El tomador del seguro, es decir, aquel que lo contrata es distinto del asegurado, lo que permite que padres o tutores lo contraten en beneficio de sus hijos. Por ello, ante fallecimiento, la indemnización iría dirigida al tomador y, en caso de invalidez, al propio asegurado.

El capital garantizado desde el inicio es de 50.000 euros y la prima única anual es de 50 euros. Es contratable para asegurados de entre 18 y 66 años.