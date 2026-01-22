DKV ficha en Sanitas a Javier Atrio como nuevo responsable de Estrategia de Salud y Control de Negocio

DKV ha anunciado este jueves la incorporación de Javier Atrio, procedente de Sanitas, como nuevo director de Estrategia de Salud y Control de Negocio, según ha informado.

Desde su nueva posición en DKV, Atrio tendrá como misión principal definir e implantar la estrategia corporativa en el ramo de Salud. Su gestión integrará tres pilares fundamentales: el control del gasto médico, la mejora de la experiencia del cliente y la eficiencia operativa.

"Asimismo, liderará la transformación del dato en conocimiento para consolidar una cultura data-driven orientada a la toma de decisiones estratégicas", agrega la aseguradora.

Javier Atrio es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y cuenta con experiencia en gestión asistencial. Antes de unirse a DKV, desempeñó cargos de responsabilidad en Sanitas, donde fue responsable asistencial de la Dirección Regional Sur y director de Gestión de la Información. También destaca su etapa como jefe de Gestión Asistencial en Asisa durante más de una década.

Este nombramiento se enmarca en una reorganización de áreas clave dentro de la aseguradora.

Así, las funciones que asume Atrio eran desempeñadas hasta la fecha por Anna Bueno, hasta ahora directora de Servicios y Estrategia de Salud. Por tanto, Bueno pasará a centrarse en exclusiva en la dirección de Servicios.